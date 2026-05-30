Finales de la NBA: ¿Dónde ver en VIVO los juegos y fechas de los partidos?

Expo Jersey (Pixabay)

Las Finales de la NBA ya tienen a su primer invitado, los sorprendentes New York Knicks tendrán al menos tres partidos en el Madison Square Garden y esperan al ganador de la serie entre Oklahoma CIty Thunder y San Antonio Spurs, pero los fans de la liga quieren ver en vivo este duelazo.

Jalen Brunson lleva a los Knicks hasta las Finales de la NBA

Los Knicks comandados por Jalen Brunson, un guardia que fue menospreciado hace años y que hoy es una súper estrella de la NBA, además que guió a su equipo a ganar la Final de la Conferencia del Oeste por 4-0 ante los Cleveland Cavaliers.

Brunson revivió a un equipo que hace años no tenía éxito en nada, pero con un equipo armado con Karl-Anthony Towns, Josh Hart y otros elementos ha hecho que el MSG estalle cada noche.

Seguramente los Knicks no serán favoritos para las Finales, pero tienen el talento y la profundidad suficiente para poder vencer a cualquier equipo de la NBA.

¿OKC o Spurs? Cualquiera será favorito por el título NBA

Por otra parte están Oklahoma City Thunder y los Spurs, dos equipos sumamente jóvenes y con planteles llenos de talento, pero los de San Antonio tienen la desventaja de que es la primera vez que juegan Playoffs juntos.

Shai Gilgeous-Alexander es un arma letal, junto con sus torres gemelas Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein, además de Alex Caruso y Jalen Williams, son los actuales Campeones y tienen una banca de miedo.

Los Spurs son el equipo del futuro, Victor Wembanyama es un monstruo en la pintura, pero ha dado trazas de no tener regularidad en una serie de Playoffs, pero tiene a Dylan Harper y Devin Vasell para ayudarle.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO las Finales de la NBA?

Las Finales de la NBA iniciarán el próximo 3 de junio, pero los siguientes partidos serán el 5, 8 y 10 de junio en caso de alguno de los dos equipos barran la serie.

En caso de necesitarse juegos extra, los juegos serán el 13, 16 y 19 de junio, si es que se van a 7 partidos, por lo que estará en medio del Mundial de Futbol 2026.

Las transmisiones las tendrá Amazon Prime Video, ESPN y ESPN+, por lo que hay diversas opciones para poder ver a los Knicks, ya sea contra OKC o los Spurs en las Finales de la NBA.