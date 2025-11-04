PUMATHON 2025: la UNAM celebra el deporte con una carrera conmemorativa por los 50 años de la FES Iztacala

TODOS A CORRER. La UNAM invita.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la realización del PUMATHON Universitario 2025, una carrera conmemorativa por los 50 años de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. El evento se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 9:00 horas, con salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario.

El recorrido será de 5 y 10 kilómetros dentro del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria, en un ambiente que promete reunir a miles de corredores en una jornada llena de energía y tradición.

PARTICIPACIÓN ABIERTA Y CATEGORÍAS

Podrán participar alumnos de la UNAM y del Sistema Incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores, así como familiares, amigos y público en general (en esta última modalidad no habrá derecho a premiación). Las ramas serán varonil y femenil, y las categorías incluyen:

Bachillerato

Licenciatura y Posgrado

Libre (hasta 50 años)

(hasta 50 años) Veteranos (51 años en adelante)

(51 años en adelante) Externos (sin derecho a premiación)

INSCRIPCIONES Y COSTOS

El registro se realizará en la página https://redpuma.unam.mx/registro hasta el 14 de noviembre de 2025. Tras el pre-registro, los participantes recibirán un código para efectuar el pago en línea en el portal https://tiendaenlinea.unam.mx, en la categoría “Eventos” seleccionando PUMATHON 2025.

Los costos son:

Alumnos: $200.00

$200.00 Académicos, trabajadores, exalumnos y Sistema Incorporado: $300.00

$300.00 Familiares, amigos y público en general: $400.00

ENTREGA DE PAQUETES Y DETALLES FINALES

La entrega de números será el viernes 21 de noviembre, en el estacionamiento de la Dirección General del Deporte Universitario, de 11:00 a 17:00 horas. No habrá entregas fuera de este horario. Para recoger el paquete, se deberá presentar la confirmación de inscripción, carta responsiva firmada y credencial universitaria vigente o INE.

El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la FES Iztacala, y busca promover la cultura física y el espíritu deportivo entre la comunidad universitaria.