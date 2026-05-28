La IA en el Ajedrez (2)

SIGNO DE LOS TIEMPOS. Algunos jugadores dependen demasiado de la máquina y pierden parte de su creatividad natural.

La IA trae muchas ventajas. Los grandes maestros de ajedrez mejoran más rápido porque pueden detectar errores en segundos, aprender nuevas ideas y entrenar de forma personalizada. Incluso los campeones han descubierto conceptos interesantes gracias a estos programas. En los torneos actuales se ven menos errores graves y las partidas son de mayor calidad técnica.

Pero no todo es positivo. Algunos jugadores dependen demasiado de la máquina y pierden parte de su creatividad natural. Además, como las computadoras encuentran la mejor jugada casi siempre, muchas partidas terminan en empate. Por eso, varios grandes maestros eligen a veces jugadas “no perfectas” pero más humanas para complicar el juego y confundir al rival.

La preparación ya no es solo técnica. Ahora también es psicológica: hay que esconder las líneas principales, preparar trampas y sacar al contrario de su zona cómoda. Los humanos siguen siendo mejores en la presión, el cansancio y las decisiones bajo estrés, cosas que las máquinas aún no dominan completamente.

DETECTAR TRAMPAS EN PARTIDAS ONLINE

En el futuro, la IA será aún más importante. Habrá programas que actúen como entrenadores personales, adaptados al estilo de cada jugador. También ayudará a detectar trampas en partidas online y a enseñar ajedrez a millones de personas en todo el mundo.

Lejos de destruir el ajedrez, la inteligencia artificial lo ha hecho más interesante y popular. Los grandes maestros ya no compiten solo contra otros humanos, sino contra la perfección de las máquinas. El que mejor combine la precisión de la IA con la creatividad, la intuición y la fuerza mental humana será el que gane.

El ajedrez del futuro es un equipo entre persona y máquina. La IA no reemplaza al maestro, sino que lo reta a ser mejor. Y eso, al final, hace el juego más atractivo y emocionante.

Najer - Caruana,Fabiano

FIDE Grand Swiss Riga (6), 01.11.2021

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Cxc6 bxc6 7.e5 Cd5 8.Ce4 Dc7 9.f4 Db6 10.c4 Ab4+ 11.Re2 f5 12.exf6 Cxf6 13.Ae3 Dd8 14.Cd6+ Axd6 15.Dxd6 Ab7 16.Td1 Tc8 17.g4 c5 18.Tg1 Tf8 19.Ag2 Axg2 20.Txg2 Tf7 21.Rf1 Db6 22.Rg1

.

. .

(Hasta aquí, ambos jugadores han seguido el camino que marca el ordenador a la perfección, aunque en varios momentos había alternativas igual de válidas. Solo ellos saben qué tanto habían memorizado la apertura, cuántas posiciones de esta línea habían practicado en partidas de entrenamiento y cuánto fue fruto de su propio talento)

22….Tc6?! (Correcto es la fina 22….Cd5!)

23.Dd3 d5 24.g5 dxc4 25.De2 Cg8?! 26.Dxc4 Ce7 27.Tgd2 Tf5 28.De4 Dc7 29.b3 a6 30.Td3 Dc8 31.Ac1 g6 32.Ab2 Td5? 33.Txd5 exd5 34.Txd5 Te6 35.Te5 Txe5 36.fxe5?? (Tira la partida que había jugado con tanta exactitud. Gana sin mayores aspavientos con 36.Axe5)

Dd7 37.e6 Dd1+ 38.Rg2 Dd2+ 39.Rh3 Dd5 40.Dxd5 Cxd5 41.Rg4 Re7 42.Aa3 Rd6 43.Rf3 Ce7 44.Re4 Cd5 45.e7 Cxe7 46.b4 Cc6 47.bxc5+ Re6 48.Ac1 Ce7 49.Ad2 Cc6 50.Ac3 Ce7 51.Rd4 Cf5+ 52.Re4 Ce7 53.Ae5 Cc6 54.Af4 Cb4 55.Rd4 Cc6+ 56.Re4 Cb4 57.Ad2 Cc6 58.Ac3 Ce7 ½–½