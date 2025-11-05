Alejandro Madariaga, primero de los mexicanos que iniciará ronda en el WWT Championship

WWT Championship. Alejandro Madariaga dice que tener un torneo PGA en México es una gran oportunidad para los jugadores de casa. (Avelina Merino)

Alejandro Madariaga será el primero de los cinco mexicanos que iniciará su recorrido en el WWT Championship en El Cardonal at Diamante Los Cabos. Al poblano le acompañarán en las dos primeras rondas los estadounidenses John Park y Matthew Riedel. Su salida está programada a las 8:47 horas (tiempo del centro de México).

“Trataré de jugar el mejor golf posible, tener un torneo PGA Tour en México es una gran oportunidad para nosotros, en un campo bastante demandante, pero no me voy a presionar, voy a disfrutar mi golf”, dijo el jugador poblano.

Tan solo 20 minutos después saldrá su connacional Emilio Gil Leyva, el jugador amateur de Culiacán, Sinaloa, quien hará su debut en un torneo del PGA Tour y quien acepta que se siente nervioso de poder jugar con grandes profesionales del golf.

“Siento algo de presión, pero trato de no pensar mucho en eso. En este campo hay que jugar bien desde el tee y poner la bola muy bien en el fairway porque castiga mucho si uno la falla”, mencionó Leyva. Su ronda la iniciará al lado de Mason Andersen y Taylor Dickson.

Madariaga y Leyva saldrán desde el hoyo uno. Mientras el también poblano Omar Morales saldrá por el hoyo 10 a las 9:09 horas locales, junto a Thomas Rosenmueller y Trevor Cone.

Los últimos en salir en la ronda del jueves serán Emilio González a las 13:33 por el hoyo 1 y Raúl Pereda a la misma hora, pero por el hoyo 10. En el grupo de Pereda estarán Kevin Velo y David Ford.

Emilio González tendrá compañero de lujo, a Johnny Keefer, ganador del mérito Jugador del Año y Novato del Año en el Korn Ferry Tour y próximo jugador PGA Tour, así como a Luke Clanton.