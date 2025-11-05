México cae 1-0 ante Países Bajos; van por el Bronce

CON LA CARA AL SOL. Las Guerreras mexicanas pelearon hasta el último momento; no les alcanzó.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 quedó fuera de la lucha por el campeonato tras caer 1-0 ante Países Bajos en las semifinales del Mundial de Marruecos. El equipo dirigido por Miguel Gamero apostó por un esquema sólido en defensa y contragolpes rápidos, pero la falta de contundencia terminó por costarle el pase a la gran final.

Durante la primera mitad, México resistió con una línea de cuatro bien plantada y con la seguridad de Valentina Murrieta, una de las figuras del torneo, quien detuvo los intentos neerlandeses. La ocasión más clara llegó al minuto 29, cuando Tess van der Vliet estrelló un disparo en el larguero.

Gol decisivo y reacción tardía

En el segundo tiempo, México intentó adelantarse con una doble oportunidad que culminó en un disparo de Joselyn Solís, bien contenido por la arquera Maren Groothoff. Sin embargo, al 68’, una triangulación perfecta terminó en los pies de Lina Touzani, quien definió para el 1-0 que selló el pase neerlandés a la final.

El Tri se volcó al ataque en los últimos minutos, pero la precipitación y el tiempo jugaron en contra. La última esperanza llegó en una falta lejana que se estrelló en el travesaño, dejando a México sin opciones de remontar.

Lo que sigue para México y la gran final

Con esta derrota, México disputará el partido por el tercer lugar ante Brasil, que cayó frente a Corea del Norte, vigente campeona y ahora finalista en busca de su cuarto título mundial. El duelo por el bronce será una oportunidad para cerrar el torneo con una medalla y confirmar el crecimiento del fútbol femenil mexicano en categorías juveniles.

Por su parte, Países Bajos enfrentará a Corea del Norte en la gran final, en un choque que promete intensidad y calidad técnica.