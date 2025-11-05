México vs Países Bajos Femenil sub-17: ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal del Mundial?

El Mundial Femenil Sub 17 se encuentra en la recta final y se disputará en Marruecos 2025. Una de las selecciones que disputará los últimos minutos para su gran pase a la final es México y tendrá como rival a Países Bajos.

¿Cuál es el grupo de México en el Mundial Sub-17?

La escuadra mexicana dirigida por Miguel Gamero ha dejado los mejores resultados en la cancha, pues el equipo femenil avanza segundo en el Grupo B luego de eliminar a Paraguay e Italia en una serie de penales donde la arquera Valentina Murrieta logró detener 3 tiros, demostrando que el equipo tricolor es capaz de dejar a México en los mejores lugares y también ganar la final, pues sus alineaciones tienen la combinación perfecta para derrotar a Países Bajos.

¿Cuándo y a qué hora es el primer partido de la selección mexicana en el mundial Sub 17?

El partido entre la selección mexicana y la de Países Bajos se llevará a cabo este miércoles a las 13:00 en el Estadio Olímpico de Rabat. La selección tricolor volverá a pisar la misma cancha, pues recordemos que disputaron en el mismo estadio su último juego; ahora van con la misma mentalidad de victoria, pero rumbo a la final.

El Tri anteriormente se enfrentó al equipo neerlandés en la Fase de Grupos, donde ganó por un gol de Citlalli Reyes, el mismo que fue clave para avanzar a la siguiente ronda. Ese partido les dio noción del juego de su equipo rival y no van con la mente en blanco, conscientes de lo que tienen por delante, y el gran equipo que tienen por vencer es un factor importante en las rondas finales.

¿En dónde se transmitirá el partido México vs. Países Bajos?

Si no quieres perderte este partido por el pase a la final del Mundial en la categoría femenil, varias plataformas transmitirán el juego, ya sea por televisión o en plataformas de streaming como: