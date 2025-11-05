Raúl Perada supera crisis y vuelve a tener pasión por jugar golf

Vuelve a jugar un torneo PGA. Raúl Pereda se muestra sereno en las prácticas en El Cardonal at Diamante. (Avelina Merino)

En su séptimo año como jugador profesional y después de superar una mala racha en la que no quería saber más del golf, Raúl Pereda confesó que competir en el World Wide Technolgy Championship esta semana, es una magnífica oportunidad para volver a jugar con pasión por el deporte que le ha dado mucho.

“Creo que mejor oportunidad no se pudo haber dado. Gracias a Dios que estamos aquí para competir y hacerlo con esa pasión por el deporte que me ha dado tanto”, dijo el veracruzano de 29 años, quien volverá a jugar a partir de mañana un torneo del PGA Tour.

Pereda logró su calificación el lunes reciente para el evento a realizarse del 6 al 9 de noviembre en el campo El Cardonal at Diamante Los Cabos, en el que también estarán sus connacionales Emilio González, Alejandro Madariaga, Omar Morales y el amateur Emilio Gil Leyva.

¿Qué decepcionó a Pereda?

Raúl Pereda obtuvo membresía para jugar en el PGA Tour en la temporada 2024, luego de lograr su tarjeta a través del Q-School, sin embargo, tuvo un debut amargo al librar solo 3 cortes de 23 torneos jugados. Eso le llevó a perder la tarjeta y de paso cayó en una gran depresión.

“Eso me frustró mucho, me quemó mucho los cables de la cabeza y luego el amarillismo en los medios, todo eso me afectó mucho. En dos meses y medio no quise sacar los palos de golf de la cochera, en mi casa no se hablaba de golf, la gente no me podía hablar de golf”, confió el golfista nacido en Córdoba, Veracruz.

No obstante, Pereda fue motivado de nuevo por su familia y después de varios meses de rehabilitación emocional volvió al campo y jugó contados torneos en el Korn Ferry Tour (gira de ascenso) y aunque no ganó, sigue entrenando.

Nada está perdido

“Fue un proceso difícil, pero ya estamos donde quiero volver a estar. Me siento un orgulloso anfitrión de este torneo (WWT Championship), siento más consistencia en mi juego y creo que he recuperado esa confianza que se había perdido. Disfruto mucho de jugar en mi país”.

El veracruzano junto a Emilio González de 27 años, serán dos de los tres mexicanos a seguir en este torneo del PGA Tour.

En su historial Pereda suma 25 torneos jugados en el PGA Tour. Su primer reto en Los Cabos será superar el corte, algo que no logró en 2024.