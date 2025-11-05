Selección Mexicana presenta su playera para el Mundial FIFA 2026

Playera mundialista Selección Mexicana Además de la playera en color verde, el pantaloncillo será blanco y las medias rojas para completar el tradicional Tricolor.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa revelando detalles de lo que será la máxima fiesta futbolística y ahora sabemos cómo vestirá la Selección Mexicana. Después de varios meses de anticipación y especulación, ‘El Tricolor’ finalmente hizo oficial su uniforme de local. El color verde regresa como el principal y con una reinterpretación de un polémico diseño retro.

México revela su playera para el Mundial 2026

En redes sociales lució el diseño que equipará al equipo mexicano durante sus próximos partidos de preparación y para el Mundial 2026. La playera vuelve al color verde tradicional y un fondo que emula al “calendario azteca”, similar al que ya había vestido este equipo durante el Mundial de Francia 1998.

🤩 INTRODUCING THE DROP THAT NEEDS NO INTRODUCTION.



22 JERSEYS. 3 STRIPES. ENDLESS BEAUTIFUL GAMES. 🏆🔥



AVAILABLE 11/6. #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/wec9N6H2sc — adidas Football (@adidasfootball) November 5, 2025

Se espera que el cuadro mexicano estrene oficialmente la indumentaria durante sus próximos partidos de preparación frente a Uruguay y Paraguay en la Fecha FIFA de este mes de noviembre.

¿Cuándo estarán a la venta y cuánto costará la playera de la Selección Mexicana?

Playera Selección Mexicana Así luce la indumentaria mundialista de México en la tienda oficial de Adidas.

La playera ya está disponible en la tienda digital de Adidas así como la indumentaria de portero. En este momento, únicamente se cuentan con la versión de aficionado y la versión de juego. Se espera que próximamente ingresen al catálogo las versiones de manga larga y la de visitante.