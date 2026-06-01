¿Playera original o pirata? Esta es la mejor forma de descubrir si tu jersey Adidas del Mundial 2026 es auténtico

Jerseys Adidas 2026. La colección mundialista de Adidas incorpora una marca de agua visible únicamente con luz ultravioleta, una herramienta de verificación que ayuda a distinguir los jerseys originales de las imitaciones.

Ante la fiebre mundialista, el mercado ofrece miles de opciones de jerseys deportivos para los aficionados. Sin embargo, las playeras oficiales del Mundial fabricadas por Adidas se mantienen entre las más solicitadas por los aficionados del fútbol.

A través de redes sociales, las personas que han adquirido un jersey Adidas se han dado cuenta de una peculiar forma de identificar que estos productos sean originales.

¿Cómo saber si tu jersey Adidas es original?

De acuerdo con un usuario de X, existe una forma de comprobar la autenticidad de las playeras que ha pasado desapercibida por la mayoría de entusiastas.

Detalle que paso sin aviso, la camiseta de la selección o las Adidas nuevas el parche de Authentic si le pasas luz UV te sale un texto. pic.twitter.com/Jq6Nt8UAl4 — milanesa con palta. (@albxrnxz) November 26, 2025

Se trata de una marca de agua que es visible por medio de luz UV sobre el parche Authentic Licensed Product, ubicado al inferior del jersey. Consta de una medida adicional de autenticación que complementa los parches, etiquetas y demás elementos de identificación tradicionales.

La tecnología forma parte de las innovaciones implementadas por Adidas para la colección del Mundial 2026.