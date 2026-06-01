FIFA sancionará bares y negocios en México con multas de hasta 20 millones de pesos por transmitir partidos sin licencia

Multas millonarias El uso no autorizado de la propiedad intelectual perteneciente a la FIFA duante el Mundial 2026 resultará en infracciones (Edgar Negrete Lira)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) promete multas a cualquier negocio que haga uso inadecuado de las marcas registradas por la FIFA. El acto podrá acarrerar multas de hasta 29 millones de pesos.

¿Qué multará la FIFA a negocios?

Cualquier uso de nombres, lemas, imágenes, tipografías y mascotas oficiales que pertenecen a la FIFA por parte de un negocio está sujeto a multa.

Así, incluso el uso de términos como «Copa del Mundo 2026» o «México 2026» quedan prohibidos. Los locales podrán hacer uso de términos genéricos como «futbol» o «fiesta futbolística» para fines promocionales.

¿De cuánto serán las multas por infringir en propiedad intelectual de la FIFA?

Los negocios, dependiendo de la gravedad de la infracción, deberán pagar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Una UMA equivale a 117.31 pesos, por lo que estamos hablando que estas multas podrían superar los 29 millones de pesos. En caso de reincidencia, los comercios tendrá que pagar multas diarias y pueden ser sujetos a clausuras de hasta 90 días, que pueden suponer la quiebra para muchos negocios.

El IMPI se está encargando de capacitar inspectores para detectar mercancía pirata. También mantendrá vigilado el ambiente digital para evitar la distribución de productos que no cumplen con las normas y la transmisión ilegal de partidos. Bares y otros establecimientos que hagan uso de estas transmisiones ilegales también serán penalizados.

Queda por ver con qué tanta diligencia se ejercerán estas políticas, sobre todo si tomamos en cuenta la cantidad de mercancía que se vende en México que no cumple con estas normas pero que constituye una parte importante del comercio del país.