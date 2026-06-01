Odell Beckham Jr regresa a la NFL con los New York Giants: ¿Desde cuándo no jugaba?

Odell Beckham Jr. El jugador reanudará su carrera en la NFL regresando al equipo que lo drafteó y con quien vivió sus mejores años.

Después de un año de ausencia en la liga, el receptor abierto Odell Beckham Jr. está de regreso en la NFL con los New York Giants. El equipo hizo oficial el regreso del número 13, quien salió del equipo en 2019 y ahora estará una vez más con la franquicia de la “Gran Manzana”, donde vio sus mejores años como jugador.

Oficial: Odell Beckham Jr. regresa a los New York Giants

Luego de algunos días de especulación, los New York Giants confirmaron que Beckham Jr firmó por un año para regresar a la NFL luego de haber sido agente libre durante todo el 2025. Su última participación en la liga fue en la temporada 2024 donde jugó nueve partidos con los Miami Dolphins.

Beckham Jr es recordado por tener uno de los mejores inicios para cualquier receptor abierto en la historia de la NFL, marcando más de 4 mil yardas en sus primera tres temporadas y casi 300 recepciones en este mismo lapso.

Así ha sido la carrera de Odell Beckham Jr en la NFL

Drafteado en el 2014, Beckham Jr llegó a la NFL para convertirse rápidamente en uno de los jugadores ofensivos más destacados de su generación, brillando por su capacitad atlética, sus altos niveles de producción de yardas y su capacidad para realizar atrapadas inverosímiles en situaciones con poco margen de maniobra.

En el 2019 salió de los Giants acusando la mala planeación directiva del equipo para buscar campeonatos con rumbo a los Cleveland Browns, pero fue en la temporada 2021 que Beckham Jr pudo hacerse del anillo del Super Bowl jugando para Los Ángeles Rams.

Lo último que vimos de él fue durante la temporada 2024 cuando jugó nueve partido con los Miami Dolphins, acumulando apenas 55 yardas en 9 recepciones.