Finales NBA 2026: ¿Cuándo arranca la serie por el título entre los Knicks y los Spurs, y en qué fechas son los partidos?

Finales NBA 2026 San Antonio Spurs y New York Knicks se disputarán el título de campeones en las finales de la NBA 2026.

¡Las finales de la NBA 2026 se han definido y están a la vuelta de la esquina!

Después de que los San Antonio Spurs eliminaran a los Oklahoma City Thunder y enterraran las esperanzas del equipo rival de obtener un título consecutivo, avanzan al encendido terreno de las finales para enfrentar a los New York Knicks, a quienes una racha prometedora tras arrasar en la Conferencia Este con 11 partidos ganados consecutivamente.

Knicks vs Spurs: ¿cuándo y a qué hora serán los partidos de las finales NBA 2026?

El encuentro representará un hito en la historia de la NBA, independientemente de qué equipo salga victorioso y reclame el título, pues la afición de los Knicks ha esperado más de medio siglo que un equipo recupere la fuerza legendaria que los caracterizó tiempo atrás.

Por otra parte, una victoria para los Spurs podría consolidar el ascenso de Victor Wembanyama a la cima de la NBA.

The NBA Finals are set! 🏆



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Debido a ello, éste será un duelo que ningún aficionado o aficionada al baloncesto querrá perderse, por lo que tendrás que anotar las siguientes fechas en tu calendario para seguir el acalorado enfrentamiento:

Juego 1: Miércoles 3 de junio.

Miércoles 3 de junio. Juego 2: Viernes 5 de junio.

Viernes 5 de junio. Juego 3: Lunes 8 de junio.

Lunes 8 de junio. Juego 4: Miércoles 10 de junio.

Miércoles 10 de junio. *Juego 5: Sábado 13 de junio.

Sábado 13 de junio. *Juego 6: Martes 16 de junio.

Martes 16 de junio. *Juego 7: Viernes 19 de junio.

Los juegos se llevarán a cabo a las 20:30 horas (tiempo del Este) en Estados Unidos, por lo que en México iniciarán a las 18:30 horas de la noche; todos los partidos tendrán el mismo horario.

¿Dónde ver las finales NBA 2026 Knicks vs Spurs?

Entre el talento generacional que aspira a dominar el deporte y un equipo que carga con las esperanzas acumuladas por más de 50 años de saborear nuevamente la victoria, el enfrentamiento promete partidos cargados de entusiasmo e intensidad.

Para no perderte ninguno de ellos, podrás sintonizarlos a través de: