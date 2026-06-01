Trade en la NFL: los Rams consiguen a Myles Garrett en intercambio con los Cleveland Browns

Myles Garrett Los Browns y los Rams y el megatraspaso histórico de Myles Garrett (Instagram:@flash_garrett)

Los Cleveland Browns y Los Angeles Rams hicieron oficial el intercambio espectacular que enviará al ala defensiva Myles Garrett y actual Mejor Jugador Defensivo de la NFL a California.

De acuerdo con reportes de ESPN y NFL Network, Cleveland obtendrá a cambio al cazador de mariscales Jared Verse, selección de primera ronda del Draft de 2027 y compensaciones de Draft adicionales que siguen bajo negociación.

El mega traspaso del jugador

A cambio del dos veces ganador del premio del Jugador Defensivo del Año, los Rams enviarán a Cleveland al apodado cazador Jared Verse, quien ya cuenta con dos selecciones al Pro Bowl, junto con su selección de primera ronda del Draft de 2027.

Browns trading DE Myles Garrett to Rams in exchange for EDGE Jared Verse and a 2027 1st-round pick. (via @RapSheet, @TomPelissero, @AdamSchefter) pic.twitter.com/6XLvrBO83e — NFL (@NFL) June 1, 2026

Las directivas de ambos equipos continúan en negociaciones con selecciones secundarias del Draft para cerrar el trato de forma definitiva.

El canje fue posible gracias a una reestructuración de contrato que los Browns realizaron a finales de marzo pasado.

Al recorrer los bonos opcionales de Garrett hasta siete días antes del inicio de la temporada regular, la gerencia de Cleveland obtuvo la flexibilidad necesaria en el tope salarial para poder concretar el traspaso en este año.

Directo a la victoria

Con esta apuesta en sus manos, la organización de Los Ángeles buscará repetir la famosa fórmula que los llevó a levantar el trofeo Vince Lombardi en 2021, adquiriendo a una superestrella consolidada para lograr el campeonato con Matthew Stafford al frente.

El movimiento cobra doble relevancia considerando que el próximo Super Bowl LXI se jugará precisamente en el SoFi Stadium, hogar de Los Ángeles Rams.