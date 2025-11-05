¿Vimos la muerte de los Playoffs de NASCAR?

A REVISIÓN. Esta semana habrá reuniones entre NASCAR y un comité de expertos.

Las carreras finales de las tres series nacionales de NASCAR fueron emocionantes, sin dudarlo, pero sacaron —una vez más— a flote las molestias de los fanáticos respecto al formato para definir a los monarcas. Y es que no importa si un piloto dominó a placer toda la campaña, al llegar a los Playoffs es ‘borrón y cuenta nueva’, y todo se define en una sola carrera, llamada Championship 4.Ahí no importa si se tiene el récord de victorias de todos los tiempos o si se impuso una marca en puntos para una sola campaña, se proclama campeón al piloto que termine mejor entre los cuatro finalistas. No importa si se gana la carrera o no, simplemente se premia al que cruce la meta en primero de entre los contendientes.

En NASCAR Truck el gran dominador del año fue Corey Heim, y al llegar a dos vueltas de la bandera a cuadros peligraba su título. El joven tuvo que realizar una maniobra arriesgada que le llevó del octavo al segundo puesto, y en la última vuelta atacó para levantar el trofeo… pero...

BANDERA VERDE… Si Heim hubiera sido bloqueado por un piloto rezagado, o peor aún, si estuviera en medio de un multiaccidente, adiós a la temporada perfecta. De nada servirían sus récords de victorias o el gran dominio que se impuso. Los aficionados de NASCAR argumentan que el trofeo debe ser un premio para el piloto que tuvo mejor año, por eso es un campeonato anual, y no a lo hecho en una sola carrera. Coincido.

Por ello, esta semana habrá reuniones entre NASCAR y un comité de expertos que buscarán la mejor solución para el aún joven formato de Playoffs. Un buen amigo está dentro de este grupo de expertos y me contó que, si bien no buscan desaparecer del todo el esquema de Playoffs, pues resulta emocionante para muchos seguidores, sí replantearán que el trofeo no se dispute a una sola carrera. Una opción es tomar el ejemplo de las Grandes Ligas de Beisbol, una serie final a ganar cuatro de siete. Probablemente cerrar con una “minitemporada” de cinco carreras únicamente entre los 10 mejores del año… El resultado podría salir a la luz hoy mismo...

ENTRADA A PITS… Buena parte de las críticas vinieron al ver cómo Denny Hamlin pasaba de ser el primer lugar de la última carrera, este domingo, a caer al sexto general, debido a un choque que llevó la contienda a tiempo extra. En el rearranque, Hamlin, con cuatro llantas nuevas, se vio ‘atrapado’ en el tráfico, mientras Kyle Larson encontraba un hueco por la parte alta para cruzar la meta en tercer lugar. Esa maniobra le dio al buen Kyle su segunda Copa de NASCAR, pero dejó un mal sabor de boca entre los aficionados (y obviamente Denny).Lo cierto es que el resumir el desempeño de 36 rondas (con sus calificaciones y sesiones de práctica) a una sola carrera y al posible bloqueo de un piloto que ya no pelea la corona, no es el espíritu de ningún campeonato en el mundo.La fortaleza de NASCAR viene de sus fanáticos, y la gran base está molesta por lo sucedido este fin de semana, independientemente de la enorme calidad de Larson, quien sin duda hizo lo propio y aprovechó las reglas por todos conocidas para levantar la Copa...

SALIDA DE PITS… Es necesaria una revisión a las actuales reglamentaciones de Playoffs. “Vamos a sacudir (toda la estructura de Playoffs). El definir el campeonato en una sola carrera está muerto”, dijo mi buen amigo. Se dice que las reuniones de NASCAR comenzaron ayer, mientras Larson iniciaba la gira del campeón por diversos estados.NASCAR enfrentará días agitados, no sólo por el replanteamiento del esquema de los Playoffs, sino por la demanda que han realizado un par de equipos (23XI, de Michael Jordan y Denny Hamlin; y Front Row Motorsports) contra acciones monopólicas relacionadas con el sistema de franquicias...

BANDERA A CUADROS… En lo deportivo, este fin de semana regresa la Fórmula 1 a las pistas para disputar el Gran Premio de Brasil. Lando Norris llegará, de nueva cuenta, como líder, un punto delante de Oscar Piastri. La novela en McLaren no tiene respiro. Presiento un nuevo drama en la calificación.

Así las cosas… sobre ruedas…