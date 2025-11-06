Cruz Azul busca cerrar como líder ante Pumas y asegurar la cima del Apertura

CASÍ UN CLASICO. Los partidos entre la Máquina y los Pumas son de alta intensidad. (Juan Luis Diaz)

EL LÍDER CONTRA LA INSURGENCIA UNIVERSITARIA

El Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, enfrentará este sábado en el Estadio Azteca a los Pumas UNAM, equipo que cuenta con el histórico guardameta costarricense Keylor Navas, en un choque que definirá posiciones clave en la Liga MX.

Con 10 victorias, cinco empates y una sola derrota, la Máquina suma 35 puntos, uno más que Toluca y América, por lo que un triunfo asegurará el liderato y el pase como primer clasificado a los cuartos de final.

PARA PUMAS ES DE VIDA O MUERTE

El conjunto celeste presume la tercera mejor defensa del torneo, con 17 goles recibidos, seis menos que los universitarios, y el sexto ataque más efectivo, con 30 anotaciones, nueve más que Pumas. Sin embargo, la rivalidad histórica entre ambos equipos promete un duelo intenso más allá de las estadísticas.

Los Pumas, en el décimo lugar, ocupan el último puesto de la zona de reclasificación y están obligados a ganar para mantenerse con vida en el campeonato, lo que añade dramatismo al encuentro

OTROS DUELOS DECISIVOS Y LUCHA POR EL GOLEO

Mientras tanto, Toluca y América se enfrentarán en el otro partido estelar de la jornada. El ganador podría arrebatar el liderato si Cruz Azul no vence a Pumas. Además, Chivas buscará asegurar su boleto ante Monterrey, y equipos como Juárez, Pachuca, Tijuana y Atlas pelearán por mantenerse en zona de repesca.

La fecha 17 también definirá al campeón de goleo, con el portugués Paulinho (Toluca), el italiano Joao Pedro (San Luis) y Armando González (Chivas) empatados con 11 anotaciones.

Jornada 17 del Apertura

Horarios en tiempo del centro de México