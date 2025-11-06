Monterrey vs América Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la ida de los Cuartos de Final

Monterrey vs América Femenil Rayadas quieren tomar ventaja en su estadio en la ida de los cuartos de final de la Liga MX (Crónica Digital)

Club de Futbol Monterrey y Club América Femenil protagonizan el partido más interesante de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Ambos equipos vuelven a encontrarse en una serie de eliminación directa, teniendo el primer capítulo en el Estadio BBVA. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo el juego d hoy.

Previa y pronóstico Monterrey vs. América femenil | Cuartos de Final Liga MX Femenil

Monterrey cerró la fase regular como sexto lugar con 32 puntos, pero su posición en la tabla no refleja el peso que cargan en Liguilla. La rivalidad ante Las Águilas tomó fuerza en la Final del Clausura 2024, cuando un título quedó tatuado desde el punto penal en favor de las regias.

América, tercero general con 38 puntos, llega desde otro guion. Las dirigidas por Ángel Villacampa pueden presumir en el historial reciente que tienen una victoria en el mismo escenario donde ahora se juega la ida.

El conjunto capitalino llega con mayor producción ofensiva en el duelo directo ante las regiomontanas, habiendo marcado 10 goles a Monterrey en los últimos tres duelos, tres de ellos ganados por las capitalinas en fase regular, incluido un triunfo 2-1 en el BBVA.

Estadísticamente, el antecedente directo indica que América tiene herramientas para salir con el empate hoy.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. América femenil hoy?

El balón rodará este jueves 6 de noviembre de 2025 a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs. América femenil?

La transmisión abierta será por el Canal 9, mientras que la televisión de paga lo llevará a través de TUDN. Para quienes consumen el futbol femenil desde plataformas digitales, la señal estará disponible sin costo en el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil y también por streaming mediante VIX.

Alineaciones probables Monterrey vs. América femenil

América Femenil: Sandra Paños; Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Annie Karich, Nancy Antonio, Nicolette Hernández, Sarah Leubbert, Jana Gutiérrez, Bruna Vilamala, Scarlett Camberos, Kiana Palacios.

Rayadas: Ana Paz; Karol Bernal, Samantha Simental, Ashlyn Fernández, Valeria Del Campo, Zellyka Arce, Diana Evangelista, Dania Pérez, Katty Martínez, Christina Burkenroad, Alice Soto