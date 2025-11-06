NFL: Murió Marshawn Kneeland, defensivo de segundo año de los Dallas Cowboys a los 24

Marshawn Kneeland El defensivo de segundo año jugó el pasado lunes por la noche frente a los Arizona Cardinals

Jueves trágico en la NFL, la liga acaba de anunciar el fallecimiento de un jugador en activo. Se trata de Marshawn Kneeland, liniero defensivo de segundo año de los Dallas Cowboys a los 24 años de edad. Hace apenas unos días consiguió un touchdown jugando para los equipos especiales de Dallas

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Los Dallas Cowboys informaron el fallecimiento de Marshawn Kneeland

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”. Emitió el equipo a través de un comunicado.

Hace tan sólo unos días, Kneeland estaba paricipando en el “Monday Night” de la NFL con los Cowboys, con quien consiguió una jugada estelar luego de la patada bloqueada por Sam Williams en el primer tiempo del partido.

Sam Williams blocked it with his helmet 😯



AZvsDAL on ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/Q6Fsp7zQae — NFL (@NFL) November 4, 2025

¿De qué murió Marshawn Kneeland?

Hasta el momento, ni la NFL ni los Dallas Cowboys han dado detalles del fallecimiento de su liniero defensivo, sólo que ocurrió durante la noche de este miércoles 5 de noviembre. Por su parte, su representante, Jonathan Perzley dio unas palabras tras la muerte del jugador.

“Lo vi abrirse camino desde ser un chico lleno de esperanza en Western Michigan con un sueño, hasta convertirse en un respetado profesional de los Dallas Cowboys. Marshawn se entregó por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras.”

¿Quién era Marshawn Kneeland en los Dallas Cowboys?

La franquicia de los Cowboys seleccionó a Marshawn Kneeland en la segunda ronda (56 selección general) del Draft NFL 2024, proveniente de la universidad de Western Michigan University.

En su temporada de novato con Dallas, Kneeland participó en 11 partidos, con 1 inicio oficial, acumulando 14 tacleadas. No logró capturas de quarterback, pero mostró capacidad contra la carrera y buen carácter de equipo. Durante ese año, una lesión de rodilla lo obligó a perder varios partidos, lo que limitó su impacto

Para la temporada 2025, ya en su segundo año y buscando dar el salto, Kneeland comenzó a ganar mayor rol de rotación en el frente defensivo consiguiendo su primera captura y su primer touchdowns jugando para los equipos especiales, siendo un jugador de rotación constante.

Recientemente, el equipo hizo dos cambios previo a la fecha límite para mejorar a la defensiva, que ha sido una de las que más puntos en contra ha tendido esta temporada. El equipo trajo a Logan Wilson y a Quinnen Willams