Nick Dunlap y Sami Valimaki comparten liderato en el WWT Championship

El estadounidense apunta alto. Nick Dunlap salió inspirado en su primer recorrido en el World Wide Technology Championship en El Cardonal at Diamante en Los Cabos. (WWTChampionship)

El estadounidense Nick Dunlap y el finlandés Sami Valikami iniciaron encendidos en la primera ronda en el World Wide Technology Championship, ambos firmaron ronda de 61 golpes (-11) para compartir la punta de la clasificación en el torneo que se celebra en El Cardonal at Diamante de Los Cabos en Baja California Sur.

Ambos jugadores empezaron su recorrido por la mañana cuando el clima aún estaba fresco y sin viento que les impidiera hacer buenos marcadores y poner la vara alta complicándoles la jornada a los jugadores que salieron a su ronda por la tarde, cuando los greens se pusieron más secos.

Tanto el joven Dunlap de 21 años como el finés Valimaki de 27 años firmaron rondas libre de bogeys, incluso Dunlap se dio el lujo de cerrar con un eagle en el hoyo 18.

Los 61 golpes (-11) de ambos, igualan el récord de campo del torneo en 18 hoyos. “Simplemente fue uno de esos días”, dijo. “El golf ha estado muy difícil últimamente y hoy fue todo lo contrario”. Su ronda de 61 también es la mejor de su carrera en el PGA Tour.

Máxima concentración. Nick apunta a su segundo Top 10 en la temporada del PGA Tour. (WWTChampionship)

“Creo que acerté todos los fairways, lo que me generó muchísimas oportunidades para atacar algunas de estas banderas”, añadió Dunlap. “Esta mañana tuvimos condiciones muy favorables para anotar, los greens estaban en excelente estado y simplemente usé algunos hierros para ganar distancia y embocé un par de buenos putts”.

Para el jugador nacido en Birmingham, Alabama, esta es su segunda temporada como profesional y buscará en territorio mexicano su segundo Top 10 de la temporada tras el Sony Open Hawái a inicio del 2025.

En su corta carrera en el PGA Tour, el estadounidense ya suma dos victorias que consiguió en su año de novato en 2024, en el Barracuda Championship y en The American Express.

En cuanto a Sami Valimaki que es profesional desde el 2019 tampoco cometió errores en su recorrido y en esta temporada busca su tercer Top 10.

En general los jugadores que hicieron su recorrido por la mañana tuvieron buenos resultados, pues detrás de los dos punteros se colocó un grupo de cinco jugadores que firmaron ronda de 64 (-8): Los estadounidenses Vince Whaley y Chad Ramey y Andre Putnam, más el alemán Matti Schmid y el noruego de raíces mexicanas Kris Ventura.

El inglés Luke Donald, capitán de la Ryder Cup que llevó al equipo de Europa a ganar el trofeo en 2025, firmó ronda de 68 (-4), mientras el campeón del US Open J.J. Spaun entregó score de 67 (-5).

La mejor tarjeta de los mexicanos que salieron por la mañana la entregó Omar Morales con 70 (-2), seguido de Alejandro Madariaga con 71 (-1), mientras el amateur debutante en un torneo del PGA Tour Emilio Gil Leyva firmó un 75 (+3).

En el campo aún se encuentran juganndo Emilio Gonzálezy Raúl Pereda que iniciaron ronda después del mediodía.