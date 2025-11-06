Roberto Lebrija se coloca en el Top 20 en el Abierto de Singapur

Abierto de Singapur. Roberto Lebrija busca un corte más en torneo del Asian Tour (Foto especial)

Roberto Lebrija fue el mejor de los dos mexicanos en la primera ronda en el Abierto de Singapur, se colocó de inicio en el Top 20 después de un primer recorrido de 68 golpes (-4).

Para Santiago De la Fuente fue todo lo contrario, con un recorrido de +6 golpes, firmó su tarjeta más alta de sus participaciones en torneo del Asian Tour. El de Ocotlán, Jalisco tendrá que hacer un segundo recorrido brillante este viernes para poder aspirar a librar el corte.

Roberto Lebrija se localiza a cuatro impactos del líder, el coreano Jeunghon Wang, que entregó en su primer recorrido 64 (-8).

El torneo que reparte puntos de ranking mundial (OWGR) se lleva a cabo en The Singapure Island Country.

Luis Carrera inicia encendido en Sudáfrica

El mexicano Luis Carrera había iniciado encendido la primera ronda en The Hyundai Open, torneo del Sunshine Tour en Sudáfrica; apenas había jugado seis hoyos y ya había firmado -4 golpes.

Cuando Carrera se disponía a jugar el séptimo hoyo se suspendió la ronda por amenaza de tormenta eléctrica.

El sudafricano Haydn Porteous es el líder provisional con -8 golpes, quien jugó más temprano y terminó su recorrido.