'Vasco' Aguirre sorprende como candidato a mejor entrenador de 'The Best'

The Best FIFA Football Awards 2025 ya tiene entre sus nominados al técnico mexicano Javier Aguirre, lo que ha causado más de una sorpresa entre los aficionados. Esta premiación, que organiza la FIFA, se encarga de reconocer a los mejores jugadores, porteros y entrenadores del año en el fútbol mundial.

Aguirre aparece entre los nominados a la categoría de mejor entrenador masculino, acompañado de figuras como Luis Enrique, Mikel Arteta, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot.

La razón por la que se consideró seriamente a Aguirre para esta nominación se basa, en primer lugar, en que como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol consiguió importantes logros en 2025: ganó la CONCACAF Gold Cup 2025 y obtuvo la victoria en la CONCACAF Nations League 2025. Además, bajo su mando, México escaló posiciones en el ranking mundial de la FIFA, lo que refuerza para muchas personas la eficacia del trabajo que Vasco ha realizado durante su tiempo de director.

Sin embargo, para muchos otros aficionados, la nominación de Aguirre resulta algo inesperada o incluso polémica, ya que su trayectoria reciente como seleccionador ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Aunque la victoria en los torneos de la CONCACAF refuerza su expediente, otros consideran que el desempeño global del equipo y el contexto internacional podrían restarle valor a su candidatura.

¿Cuándo se puede votar por tus jugadores y director técnico favoritos?

La mecánica de votación para este premio también añade interés: los fanáticos tendrán la oportunidad de participar, junto con capitanes de selecciones nacionales, entrenadores y periodistas, para elegir al ganador. La votación para los premios de 2025 se abrió el 6 de noviembre y estará activa hasta el 28 de noviembre. En este periodo, cualquiera puede emitir su voto a través de la plataforma oficial de la FIFA, y así apoyar al entrenador o jugador que considere merecedor del galardón.

Pese a los malos comentarios hacia Aguirre, su nominación pone el reflector sobre México en esta edición de The Best.

¿Kevin Mier deja en alto a la Máquina Cementera ?

Pese a no ser mexicano, Kevin Mier se encuentra entre los 22 guardametas nominados a los The Best FIFA Football Awards 2025 y el único de la Liga MX. El portero colombiano que actualmente juega con el Cruz Azul es considerado uno de los mejores porteros del año, un reconocimiento que consolida su gran momento y confirma su ascenso como uno de los mejores arqueros a nivel mundial.

Mier ha dejado que su trabajo hable por sí solo, siendo pieza clave en la sólida defensa del equipo celeste y protagonizando múltiples victorias con atajadas decisivas que convierten al equipo en el primer lugar de la tabla de la Liga MX.Su liderazgo, reflejos y seguridad bajo los tres palos lo han convertido en uno de los jugadores más regulares del torneo, además que es un referente para la selección Colombiana.