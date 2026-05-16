Alex Smalley toma la punta, pero Rahm y Rory lo acechan por el título en el PGA Championship

PGA Championship - Round 3. Alex Smalley enfrenta la final del PGA Championship como líder en el retador Aronimink Golf Club en Newtown Square, Pennsylvania. (STEVEN M. FALK/EFE)

En una tercera ronda en la que la sorpresa fue Alex Smalley, quien tomó el liderato del PGA Championship, a la caza del estadounidense le siguen cinco jugadores por el título del tercer Major de la temporada, entre ellos el español Jon Rahm y a tres impactos se localizan Rory McIlroy, Xander Schauffele y Patrick Reed.

Más abajo sin perder aún la esperanza está Scottie Scheffler, el número uno del mundo, quien iniciará el último recorrido en el Aronimink Golf Club con -1 golpe.

Alex Smalley de 29 años busca su primera victoria en el PGA Tour y nadie apostaba nada por él para asumir el liderato de un Major que ha dado varios dolores de cabeza a más de un jugador. Los números de Smalley en sus últimos cinco torneos, desde mediados de marzo, fueron: T21-T14-T2-T7-T17. Este sábado firmó ronda de 68 para un acumulado de 204 (-6). El año pasado terminó T23 en este mismo torneo.

Detrás de Smalley con suma -4 golpes se localizan Matti Schmid (ALE), Nick Taylor (CAN), Jon Rahm (ESP), Aaron Rai (ENG) y Ludvig Aberg (SUE). Es solo la quinta vez en la historia de un Major que, tras 54 hoyos, un líder absoluto tiene hasta cinco jugadores empatados en segundo lugar.

PGA Championship. El español Jon Rahm está cerca de poder ganar el tercer Major de su carrera, pero no es el único aspirante al título. (STEVEN M. FALK/EFE)

Rahm firmó un 67 para estar cerca de ganar el único Major que le falta a su país. Una victoria el domingo le daría la tercera etapa de su Grand Slam en su carrera, sumándose a su victoria en el US Open de 2021 y el Masters en 2023.

“Vuelta fantástica de golf”, dijo Rahm, claramente optimista a pesar de fallar un putt de de 4 pies en su último hoyo. “Encantado de estar en una buena posición para mañana (hoy)”.

Pero si Rahm está optimista, el norirlandés Rory McIlroy, dos del mundo, también lo está. Al iniciar la semana dijo que el Aronimink era un campo que se podía dominar fácilmente, pero después de dos rondas el campo fue el que le dio los golpes, en lugar de recibirlos.

La reivindicación de Rory McIlroy

PGA Championship. Rory McIlroy ha hecho una remontada extraordinaria tras un inicio poco prometedor el jueves. (STEVEN M. FALK/EFE)

Con un tercer recorrido de 66 se repuso del inicio catastrófico de un 74, seguido de un 67. En su total lleva 207 golpes (-3). “Cometí, supongo, un par de errores en los últimos tres hoyos. Siento que aun así hice lo suficiente como para pensar que tengo una oportunidad de cara a mañana (hoy)”, dijo el doble campeón del Masters.

Con el viento amainando por la mañana y posiciones de bandera ligeramente más accesibles, McIlroy vuelve a meterse en la historia de este PGA Championship.

La ronda de Scottie Scheffler fue cuesta a bajo luego de un segundo recorrido de 71 que lo descendió 14 puestos y ahora comparte el T23 con suma de 209 (-1). En el mismo sitio está el español David Puig, quien se estrena en un Major.

Con suma de -2 golpes se localiza en el T11 el chileno Joaquín Niemman, mientras Jhonattan Vegas se posicionó en el T52 después de ronda de 60 y suma de +3 golpes.