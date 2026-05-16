Corea del Sur, rival de México, revela su lista para el Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026. La Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026 está integrada por algunas de sus figuras europeas. (Foto especial)

La Selección de Corea del Sur dio a conocer la lista de sus futbolistas que buscarán protagonismo en la Copa del Mundo de Futbol 2026, donde tendrá un duelo de alta exigencia al jugar contra México, dentro de la actividad del Grupo A, más Sudáfrica y República Checa. El técnico Hong Myung-bo apostó por la experiencia de sus figuras europeas y sorprendió con la inclusión de Ki-hyuk Lee.

El atacante Heung-min Son, actual jugador de Los Ángeles FC, encabeza una convocatoria que combina experiencia internacional con algunos nombres de menor recorrido. A su lado destacan Kang-in Lee, mediocampista del París Saint-Germain, y el sólido defensor Min-jae Kim, pieza importante del Bayern Múnich.

Otro caso relevante dentro de la lista es el de In-beom Hwang, medio del Feyenoord, quien había presentado molestias físicas en semanas recientes; pese a ello, el cuerpo técnico lo incluyó dentro de la convocatoria.

El encuentro entre México y Corea del Sur será el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en un compromiso que podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

Antes, Corea iniciará su camino mundialista contra República Checa el 12 de junio; posteriormente, cerrará la fase frente a Sudáfrica el día 25.

Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Porteros:

Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN)

Bum-keun Song (Jeonbuk)

Hyeon-woo Jo (Ulsan)

Defensas:

Kim Moon-hwan (Daejeon)

Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER)

Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN)

Jin-seop Park (Zhejiang/CHN)

Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER)

Ki-hyuk Lee (Gangwon)

Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT)

Han-beom Lee (Midtjylland/DIN)

Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU)

Medios:

Kim Jin-gyu (Jeonbuk)

Jun-ho Bae (Stoke City/ING)

Seung-ho Paik (Birmingham/ING)

Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC)

Ji-sung Eom (Swansea/ING)

Kang-in Lee (PSG/FRA)

Dong-gyeong Lee (Ulsan)

Jae-sung Lee (Mainz/GER)

In-beom Hwang (Feyenoord/NED)

Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING)

Delanteros:

Heung-min Son (LAFC/USA)

Hyeon-gyu Oh (Besiktas/TUR)

Gue-sung Cho (Midtjylland/DIN)