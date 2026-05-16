Carlos Ortiz encabeza a cuatro mexicanos que jugarán el clasificatorio al U.S. Open

Apuntando al éxito. Carlos Ortiz terminó en un empate al cuarto sitio en el US Open 2025, donde hizo historia como mexicano. (Foto especialñ)

El U.S. Open, tercer torneo grande la temporada 2026 del PGA Tour, se jugará del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills Golf Club, evento para el cual cuatro mexicanos lucharán por alguno de los boletos en disputa en el clasificatorio que se realizará el lunes 18 de mayo en Texas.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, jugadores LIV Golf son los primeros que aparecen en la lista, a ellos se suman Álvaro Ortiz, competidor del Korn Ferry Tour y el poblano Alejandro Madariaga para el selectivo que se jugará a 36 hoyos.

En el mismo clasificatorio, el colombiano Sebastián Muñoz, también jugador LIV Golf y el peruano Luis Fernando Barco buscarán el mismo objetivo.

Entre los cuatro mexicanos Carlos Ortiz ha tenido el mejor desempeño en el U.S. Open, el tapatío alcanzó un histórico cuarto sitio del tablero, igualado con Cameron Young y Tyrrell Hatton, con un total de +3 en la edición del 2025.

Ese resultado en un torneo Major le permitió al mexicano garantizar su clasificación al Masters 2026, en el que no logró pasar el corte.

Si Carlos Ortiz logra su boleto al U.S. Open 2026 sería la sexta vez que compita en ese evento tras sus participaciones en 2016, 2019, 2021, 2023 y 2025.