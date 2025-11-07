Así es el impresionante anuncio de Adidas para el Mundial 2026; aquí puedes verlo

"American Preparation" de Adidas. En efecto, es cine… Te presentamos el spot publicitario lanzado por Adidas para el Mundial de la FIFA 2026, con sede en México, Canadá y EUA.

La campaña se llama “American Preparation”, que en español podría traducirse como “La Preparación Americana”, y muestra escenas surrealistas de entrenamiento de varias estrellas del deporte.

El comercial es presentado tras el golazo de la marca deportiva, quien consiguió el mayor acuerdo de patrocinio de la historia de la FIFA antes de la Copa Mundial de 2026.

El comercial que acaba de publicar Adidas para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, ya se lanzó en todo el mundo, y es una locura.

Con un look cinematográfico, el promocional está lleno de referencias a jóvenes promesas y leyendas de uno de los deportes más seguidos en el mundo.

“El entrenamiento se siente distinto este año. Esto es Adidas.” son las palabras que acompañan el comercial.

En el spot, que forma parte de la campaña de Adidas para el Mundial 2026, aparecen figuras como Miguel Layún, Lionel Messi, Edson Álvarez, Lamine Yamal y Florian Wirtz, entre otros. Se los muestra físicamente o mediante alusiones a sus nombres, números de camiseta y equipos.

El comercial es protagonizado por tres estrellas: Lionel Messi, Florian Wirtz y Lamine Yamal.

El jugador argentino está presente desde el inicio del comercial, con la mítica camiseta número 10 de Argentina.

Además, Messi, quien actualmente juega en el Inter de Miami y es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, aparece en los titulares de los periódicos junto con Wirtz y Lamine Yamal.

El alemán Florian Richard Wirtz, del Bayern Leverkusen, es considerado una de las jóvenes promesas, y Lamine Yamal es uno de los jugadores más jóvenes en debutar y marcar con la selección española, además de ser figura en la Eurocopa 2024.

En el video, también se pueden apreciar el que podría ser el balón oficial del mundial, así como las playeras patrocinadas por el gigante alemán, que formarán parte de la gama de atuendos que engalanarán a las máximas estrellas del fútbol internacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos anfitriones serán México, Estados Unidos y Canadá.

En un cuadro podemos observar al futbolista mexicano Miguel Layún, leyendo uno de los periódicos etiquetados con el logo de Adidas y lo que parece ser la nota de una conferencia de prensa. Tras echarle un vistazo al periódico, suelta la frase:

“¡Puff… estos chicos están locos!”

A continuación, inicia lo que parece ser una de las escenas más llamativas, donde aparecen las máximas figuras actuales del fútbol entrenando con jugadores de fútbol americano o jugando hockey, haciendo alusión a los deportes más populares en Estados Unidos y Canadá, que junto a México albergarán la Copa del Mundo el próximo año.

Sin más, te dejamos el video para que lo disfrutes.

Es una locura este anuncio de Adidas para el Mundial 2026, pasará a la historia como uno de los mejores spots deportivos que se han creado. Es cine y futbol de calidad.



pic.twitter.com/ZnnRCm1N8F — Roberto Haz (@tudimebeto) November 7, 2025

El deal millonario que Adidas logra entablar con la FIFA previo al Mundial 2026

Adidas colabora con la FIFA desde 1970; sin embargo, este año logró un acuerdo que posiciona al gigante de la ropa deportiva como proveedor oficial del balón y patrocinador global hasta 2030, tras extender su contrato con la institución que organiza el Mundial de fútbol. Esto le asegura los derechos exclusivos de uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo, según información de The Hungry Times.

Por este motivo, el comercial lanzado por Adidas no es poca cosa.