Pachuca vs Pumas: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la semifinal de ida del Clausura 2026

Pachuca vs Pumas Los Pumas regresan al Estadio Hidalgo después de su partido de la jornada 17 ante los Tuzos para disputar la primera mitad de la eliminatoria semifinal en el Clausura 2026.

La liguilla del futbol mexicano de Liga MX continúa esta noche con el partido de ida entre Pachuca y Pumas. Los ‘Tuzos’ vienen de eliminar a los bicampeones del balompié nacional y llegan con la motivación de poder enfrentar cualquier reto. Por su parte, Pumas logró superar su Clásico Capitalino ante América luego de una de las series más intensas en los años recientes. Ambas escuadras se reencuentran apenas unas semanas después de su partido de la jornada 17, mismo que le dio el liderato general a Universidad Nacional en la fase regular.

El partido de esta noche concluirá con las idas de las semifinales del futbol mexicano. La liguilla sigue entregando grandes emociones y polémicas después del empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas en la cancha del Estadio Banorte. Guadalajara se niega a ser un “rival fácil” a pesar de sus múltiples bajas, mientras que ‘La Máquina’ igualó con un discutido penar en contra de Ebere. Ahora, es el turno de Tuzos y Pumas para disputarlos primeros noventa minutos de esta llave que definirá a uno de los finalistas del torneo.

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Pumas? | Semifinal de ida Liga MX, Clausura 2026

19:00 horas (CDMX)

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Previa del Pachuca vs Pumas | Semifinal de ida Liga MX, Clausura 2026

El equipo hidalguense está de regreso en la antesala de la gran final. Esteban Solari ha mantenido al equipo en un nivel competitivo luego de la salida de Guillermo Almada, quien fue el último entrenador en sacar campeón a los ‘Tuzos’. Ahora, vienen de eliminar a Toluca y poner fin a sus sueños por el tricampeonato en torneos cortos y un doblete con Concacaf Champions Cup. Como locales, este equipo solo sufrió una derrota en toda la fase regular y fue precisamente en la jornada 17 ante los Pumas con marcador de 0-2.

Por su parte, los Pumas han demostrado que van en serio. Los líderes de la clasificación general avanzaron luego de empatar 6-6 ante el América en una delas eliminatorias más emocionantes en los años recientes. Efraín Juárez se mantiene al frente de esta escuadra con su particular personalidad en busca de regresar a los auriazules a una gran final del futbol mexicano, algo que no ocurre desde 2020. Los capitalinos saben además que este partido definirá cuál de los dos se clasificará a la Concacaf Champions Cup 2027 para buscar un lugar en el Mundial de Clubes 2029.

Pachuca y Pumas tienen una amplia historia en series de liguilla y partidos de eliminación directa. En la historia de torneos cortos, se han enfrentado en seis ocasiones en series de liguilla o partidos de ‘Play-In’ con un saldo igualado de tres victorias para Tuzos y tres para los felinos. No obstante, el episodio más destacado es el de la final del Clausura 2009 donde los universitarios se impusieron con global de 2-3 en la cancha del Estadio Hidalgo. Efraín Juárez, actual entrenador, era entonces unode los futbolistas titulares del equipo.

Posibles alineaciones del Pachuca vs Pumas | Semifinal de ida Liga MX, Clausura 2026

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Elías Montiel, Enner Valencia, Oussama Idrissi, Robert Nunes.

Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho, Robert Morales