Regresó el taekwondo de la UNAM al escenario mundial

Edgar Uriel Hernández Martínez (casco y peto rojo), alumno del CCH Oriente y atleta de la Asociación de Taekwondo de la UNAM

Luego de 13 años un taekwondoín puma volvió alas máximas competencias internacionales de este arte marcial. Se trata de Uriel Hernández Martínez, alumno del CCH Oriente y atleta de la Universidad Nacional, quien compitió en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo celebrado en Tashkent, Uzbekistán, del 12 al 17 de abril, en la categoría junior -55 kg.

Con su participación en la justa deportiva, Uriel evocó lo hecho hace más de una década por el representante auriazul Ocelotzin Sánchez, en esta disciplina deportiva. “Antes que Edgar Uriel, Ocelotzin Sánchez Enríquez tuvo participación en el Campeonato Mundial de Taekwondo, en Puebla, en el año 2013. En ese entonces era un atleta integrante de la Asociación de Taekwondo de la UNAM”, rememoró Israel Moreno Valenzuela, presidente del organismo rector de esta disciplina deportiva en la Universidad Nacional, quien añadió que también existe otro antecedente con Edith Contreras, de la Asociación de Taekwondo de la UNAM, quien formó parte de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Gyeongju 2011, en Corea del Sur.

“En este lapso de 13 años, desde que compitió Ocelotzin en Puebla, hemos tenido bastantes medallistas en competencias nacionales y hemos estado cerca de tener integrantes en la selección mexicana para compromisos a nivel internacional de alto calibre. Estamos trabajando con las nuevas generaciones, vamos mejorando el trabajo para lograr un podium que ahora nos permita estar constantemente en eventos mundiales. Actualmente los taekwondoínes auriazules tienen un buen ranking a nivel nacional, lo cual nos ha permitido ser considerados como protagonistas por parte de la Federación Mexicana de Taekwondo”, añadió Moreno Valenzuela.

Durante la competencia en Uzbekistán, Edgar Hernández tuvo cuatro enfrentamientos en las rondas de clasificación. Primero, venció al competidor de Japón, Kouga Notani, por 15-8 y 18-6; después, derrotó a Miguel Vargas Dos Santos, de Brasil, por 3-0 y 10-8. En dieciseisavos, se impuso a Lorenzo Pragano, de Estados Unidos, por 11-7 y 18-5; y, finalmente, en ronda de cuartos de final, cayó frente a su similar de Kazajistán, Islam Medetbay. En el primer round venció el kasajo por 9-8; después, la esperanza del atleta auriazul creció al ganar el siguiente episodio por 9-7, aunque finalmente perdió por 2-1 en un tercer round.

“Participar en un mundial de taekwondo es una experiencia totalmente nueva ya que era tan lejos de mi casa, del país, de mis compañeros y de mi entorno, en general. Ser uno de los cinco mejores del planeta es algo que no cualquiera hace y me siento contento con este resultado, aunque hay que trabajar para lograr más”, expresó Edgar Hernández.

Miguel Ángel Estrada Nava, entrenador de la Asociación de Taekwondo de la UNAM, comentó que ahora se encuentran a la espera de los criterios de la World Taekwondo, y de la Federación Mexicana de Taekwondo, para que se haga la elección de los representantes de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. “Edgar se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud y, gracias a este quinto lugar a nivel mundial, se posiciona como uno de los candidatos fuertes para ser seleccionado mexicano, ya que hay dos pases para hombres y dos para mujeres”.

En ese sentido, Israel Moreno, presidente de la Asociación de Taekwondo de la UNAM, explicó: “Es relevante que Edgar obtuviera este quinto lugar en el mundial, porque es un evento de altas dimensiones, por la cantidad de países y atletas que compiten en cada división. Este sin duda es el mejor resultado que se ha tenido a nivel universitario en cuanto a Campeonatos Mundiales”, destacó.