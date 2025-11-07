Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 17 | Apertura 2025

Llegó el momento de la verdad en el futbol mexicano de la Liga MX. El liderato general está en juego con cuatro equipos buscando quedarse en la cima. Dos de ellos son Toluca y América, los últimos dos equipos finalistas del torneo se reencuentran para un duelo que podría definir mucho de cara a la liguilla. También, Cruz Azul y Pumas estarán viviendo un partido de alta intensidad en el llamado ‘Clásico de la Obsesión’ con ambos clubes jugándose más que los tres puntos.

Partidos, fechas y horarios de la jornada 17 | Apertura 2025

FC Juárez vs Querétaro | viernes 7 de noviembre (19:00 horas)

Para arrancar el viernes futbolero, los ‘Bravos’ estarán en casa para buscar un lugar directo a los cuartos de final. El cuadro fronterizo ya tiene al menos el boleto al Play-In y busca prepararse para la disputa del campeonato. En frente, los Gallos tienen la última oportunidad de obtener un boleto al repechaje. El cuadro queretano necesita una victoria obligatoria y múltiples resultados favorables para poder dar el salto al décimo puesto.

Tijuana vs Atlas | viernes 7 de noviembre (21:00 horas)

Después de un inicio prometedor, los Xolos han ido a la baja en las últimas semanas. Aunque su lugar en el Play-In está asegurado, los norteños están preocupados por llegar en buen ritmo a la fase final definitiva. En frente, los Rojinegros, que sólo han ganado un partido como visitantes este torneo, necesitan ganar sí o sí para poder colocarse provisionalmente en la décima posición.

Mazatlán vs Necaxa | viernes 7 de noviembre (21:00 horas)

Partido de eliminados para cerrar la noche de viernes. Los de Sinaloa llegan a su décimo torneo consecutivo quedando fuera de la disputa por el título una vez más. En frente, los Rayos también aparecen sin posibilidades matemáticas de llegar al décimo puesto. Luego de haber sido un equipo de liguilla el semestre pasado, Fernando Gago no pudo mantener competitivos a los hidrocálidos.

Tigres vs Atléticos de San Luis | sábado 8 de noviembre (17:00 horas)

Los de la UANL son uno de los clubes que siguen jugándose el liderato general de la clasificación. Los dirigidos por Guido Pizarro han sido uno de los mejores locales del torneo y buscan mantenerse así para dar un salto en la clasificación de cara a los octavos de final. Los potosinos, por su parte, llegan prácticamente condenados a este enfrentamiento. El equipo sigue sin encontrar su mejor versión desde la salida de Domenc Torrent como entrenador y volverá a quedarse fuera de liguilla.

Chivas vs Monterrey | sábado 8 de noviembre (19:00 horas)

Un partido que podría ser un adelanto de lo que tendremos en liguilla. Guadalajara ha logrado resurgir en la segunda parte de la campaña regular luego de iniciar con múltiples altibajos. Ahora, tienen la posibilidad de asegurar su boleto directo a cuartos de final y que tienen lo necesario para competir por el título. En frente, los Rayados han sido irregulares fuera de casa. El equipo norteño ha sufrido tres derrotas como visitantes y hoy buscan dejar una mejor cara frente a un rival potencial en la disputa por el campeonato.

León vs Puebla | sábado 8 de noviembre (19:00 horas)

Los dos equipos del fondo de la tabla se enfrentan para cerrar el torneo. León ha sido una de las decepciones más grandes de este Apertura 2025 y sólo aspira a cerrar con una victoria en casa para agradecer a su afición. Puebla ha sido el peor equipo en casi todos los aspectos y ni con una victoria saldrán del último puesto de la clasificación general. Lo único que les queda es planear el siguiente torneo para no volver a caer al último puesto.

Toluca vs América | sábado 8 de noviembre (19:00 horas)

El partido estelar del fin de semana se juega entre el campeón y el subcampeón por el liderato general del torneo. Los Diablos han tenido la mejor ofensiva del torneo y han sido uno de los mejores locales. El equipo de Mohamed se mantiene como el club a vencer de cara a la recta final de la campaña y busca dar un nuevo golpe de autoridad. En frente, tendrán al América, que ha llegado a cuatro finales consecutivas del futbol mexicano y parece estar listo para buscar la quinta. El equipo de Andre Jardine ha sido uno de los más equilibrados del semestre y espera poder sorprender a los Diablos. El ganador de este encuentro saltará provisionalmente al liderato general de la clasificación a la espera del resultado de Cruz Azul.

Cruz Azul vs Pumas | sábado 8 de noviembre (21:05 horas)

El llamado nuevo ‘Clásico de la obsesión’ tendrá un capítulo más sin mucho en juego. Cruz Azul llega como líder general y con un invicto sin perder como local desde el torneo pasado que se instauraron en CU. Ahora, estarán en Puebla en busca de un triunfo que los afiance como los mejores de la fase regular y los confirme como favoritos al título. En frente, los Pumas han tenido un torneo lleno de altibajos. La semana pasada terminaron una racha de siete partidos consecutivos sin ganar y ahora necesitan una victoria para asegurar apenas un lugar en el Play-In mientras la continuidad de Efraín Juárez está en juego.

Santos Laguna vs Pachuca | domingo 9 de noviembre (17:00 horas)

Por último, la jornada cierra en ‘La Comarca’. Las posibilidades de ‘Los Guerreros’ dependerán de los resultados de equipos como Pumas, Atlas y Querétaro para saber si aspiran todavía al Play-In. En frente, los Tuzos estarán en una situación similar, pues dependiendo de lo que ocurra con Chivas y FC Juárez, sabrán a qué aspiran luego de tener su boleto asegurado al Play-In y quién sería su rival en esta modalidad de repechaje.