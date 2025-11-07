Matti Schmid lidera el WWT Championship

WWT Championship. El alemán Matti Schmid tomó la punta en la segunda ronda del torneo que se desarrolla en Los Cabos. (Darrel Carroll)

El alemán Matti Schmid firmó una segunda ronda de 63 golpes libre de bogeys y con eso le alcanzó para relevar en el liderato a Nick Dunlap y Sami Valimaki, después de sumar 127 golpes (-17) en el Wordl Wide Technology Championship.

Schmid sacar un golpe de ventaja al estadounidense y el finlandés que suman -16 golpes y comparten el segundo sitio tras 36 hoyos recorridos en el World Wide Technology Championship.

Con este resultado Schmid se metió de lleno a la pelea por el trofeo del WWT Championhip, en el cuarto sitio de la competencia se localiza Chad Ramey después de ronda de 65 y suma de -15 golpes.

El campeón del US Open J.J. Spaun hizo ronda de 70 y con suma de 137 golpes (-7) comparte el sitio 141.

A su vez, el inglés Luke Donald no tuvo el día esperado y con recorrido de 73 golpes, el capitán de la Ryder Cup, se despidió del torneo en Los Cabos, Baja California Sur.