Matti Schmid lidera el WWT Championship

El alemán Matti Schmid firmó una segunda ronda de 63 golpes libre de bogeys y con eso le alcanzó para relevar en el liderato a Nick Dunlap y Sami Valimaki, después de sumar 127 golpes (-17) en el Wordl Wide Technology Championship.
Schmid sacar un golpe de ventaja al estadounidense y el finlandés que suman -16 golpes y comparten el segundo sitio tras 36 hoyos recorridos en el World Wide Technology Championship.
Con este resultado Schmid se metió de lleno a la pelea por el trofeo del WWT Championhip, en el cuarto sitio de la competencia se localiza Chad Ramey después de ronda de 65 y suma de -15 golpes.
El campeón del US Open J.J. Spaun hizo ronda de 70 y con suma de 137 golpes (-7) comparte el sitio 141.
A su vez, el inglés Luke Donald no tuvo el día esperado y con recorrido de 73 golpes, el capitán de la Ryder Cup, se despidió del torneo en Los Cabos, Baja California Sur.