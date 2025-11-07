¿Qué pasó con Antonio Brown?: De receptor estrella de la NFL a ser deportado por intento de homicidio

Antonio Brown, exestrella de la NFL y considerado durante años uno de los mejores receptores del futbol americano, enfrenta hoy uno de los capítulos más oscuros de su vida.

El exjugador de los Pittsburgh Steelers y campeón del Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers fue detenido por intento de homicidio tras un violento altercado ocurrido en mayo de 2025 en Miami, Florida.

De acuerdo con medios internacionales como ESPN y Reuters, Brown habría participado en una pelea durante un evento de boxeo de celebridades, donde presuntamente tomó un arma de un guardia de seguridad y disparó dos veces contra un hombre con el que había tenido una discusión previa. Una de las balas, según testigos, habría rozado el cuello de la víctima.

Antonio Brown

¿Cuáles fueron los hechos que lo colocaron en el centro de un delito grave?

Tras emitirse una orden de arresto en su contra por el delito de intento de homicidio en segundo grado con arma de fuego, las autoridades estadounidenses iniciaron su búsqueda internacional.

Antonio Brown fue localizado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde permanecía desde mediados de año, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Aunque algunos medios en español mencionaron que había sido “deportado”, en realidad el procedimiento correcto fue una extradición coordinada por el United States Marshals Service.

Actualmente, el exjugador se encuentra detenido en Nueva Jersey en espera de ser trasladado a Florida, donde enfrentará el proceso judicial.

El cargo de intento de homicidio en segundo grado es considerado un delito grave en el estado de Florida y puede implicar una pena de hasta 15 años de prisión, además de multas y antecedentes penales que complicarían cualquier intento de retomar su carrera pública.

¿Qué otros casos problematicos enfrenta el receptor estrella de la NFL?

El declive de Antonio Brown comenzó mucho antes de este nuevo escándalo. Tras varios conflictos con equipos de la NFL, actitudes problemáticas y sanciones disciplinarias, su carrera profesional se fue deteriorando.

En 2020, Brown aceptó una sentencia por robo con violencia, aunque logró evitar la cárcel mediante libertad condicional y servicios comunitarios. También se salvó de un proceso por abuso sexual, luego de que el delito prescribiera, según informó el diario La Crónica en su momento.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2021, cuando en pleno partido con los Buccaneers se quitó el casco y el jersey para salir del campo en medio del encuentro, una escena que marcó simbólicamente el fin de su etapa como jugador activo.

Desde entonces, Brown se había mantenido alejado de la liga y con apariciones esporádicas en redes sociales, muchas de ellas polémicas.

Este caso se suma a una larga lista de controversias en la vida del exdeportista, quien en los últimos años ha enfrentado múltiples denuncias por agresión, acoso sexual y problemas de conducta.

Hoy, el exreceptor enfrenta un panorama completamente distinto al que vivió en sus años de gloria. De ser una figura admirada en el deporte, se ha convertido en un ejemplo de cómo la fama y los problemas personales pueden destruir una carrera prometedora.

Su situación legal aún no tiene una fecha definitiva de audiencia, pero las autoridades confirmaron que el proceso judicial se llevará a cabo en el condado de Miami-Dade. Así, Antonio Brown pasa de ser una leyenda de los emparrillados a un hombre que podría pasar varios años tras las rejas, víctima de sus propias decisiones y de una vida marcada por los excesos y la controversia.