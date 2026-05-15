Se suman denuncias de maltrato psicológico en la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. (@andreagarzamo)

Las denuncias por presuntos abusos dentro de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica continúan creciendo. La exseleccionada nacional Andrea Melissa Garza Moctezuma compartió un testimonio en redes sociales donde acusó maltrato psicológico, físico y alimenticio durante su etapa en el equipo nacional.

El caso volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones del alto rendimiento en México, especialmente tras las recientes denuncias realizadas por otras integrantes del representativo rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Entre los señalamientos también destacan presuntas imposiciones religiosas y prácticas consideradas humillantes hacia las atletas.

¿Qué denunció Andrea Garza en la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica?

Andrea Garza aseguró que durante su experiencia en la selección nacional existió un ambiente de presión constante encabezado por la entrenadora Blajaith Aguilar Rojas. Según relató, las deportistas eran sometidas a controles estrictos de peso y castigos físicos relacionados con su apariencia corporal.

La exgimnasta afirmó que diariamente debían enviar fotografías de la báscula con su peso registrado. En caso de aumentar algunos gramos, explicó que recibían sanciones físicas y perdían privilegios básicos como tomar agua o acudir al baño durante los entrenamientos.

También señaló que las atletas eran víctimas de humillaciones relacionadas con su imagen física y rendimiento deportivo.





Denuncian imposición religiosa y amenazas dentro del equipo

En el video publicado en Instagram, Andrea Garza denunció que la entrenadora obligaba a las atletas a participar en dinámicas religiosas. Entre ellas, mencionó la lectura de textos sobre “cómo ser una mujer sumisa”, además de tareas relacionadas con versículos y prédicas.

La exseleccionada sostuvo que las menores de edad fueron obligadas a firmar cartas donde aceptaban el trato “duro y fuerte” que recibirían dentro de la selección nacional.

Asimismo, afirmó que existían amenazas y temor a represalias deportivas si las atletas no cumplían con las instrucciones impuestas por el cuerpo técnico.

Federación Mexicana de Gimnasia destituyó a Blajaith Aguilar

Las denuncias realizadas por distintas integrantes del representativo derivaron en la destitución de Blajaith Aguilar Rojas como entrenadora nacional de gimnasia rítmica.

La Federación Mexicana de Gimnasia tomó la decisión después de que cuatro atletas presentaran una denuncia formal ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) por presunta violencia psicológica y física.

Las gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar también señalaron miedo a represalias y falta de condiciones adecuadas dentro del equipo nacional.

Entrenadora rechazó las acusaciones

Blajaith Aguilar negó categóricamente los señalamientos realizados por las atletas y aseguró que las acusaciones corresponden a malentendidos relacionados con las exigencias propias del alto rendimiento deportivo.

La entrenadora sostuvo que defenderá su trayectoria mediante las vías institucionales correspondientes, mientras el caso continúa generando reacciones dentro del deporte mexicano y en redes sociales.