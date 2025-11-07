Tijuana vs Atlas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tijuana vs Atlas Jornada 17 de La Liga MX Clausura 2025 ¿Cómo y dónde ver la transmisión del partido completamente en vivo?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California, este viernes 7 de noviembre, a las 9:00 de la noche (tiempo del centro de México).

Atlas llega, hasta el momento, como décimo segundo lugar en la tabla con 17 puntos, mientras que Tijuana se mantiene en el noveno puesto con 21 puntos. Por ello, este partido será crucial para definir posiciones para ambos conjuntos, y la última posibilidad de acceso al Play-In para los rojinegros.

¿En qué forma llega cada club al partido de la jornada 17 de la Liga MX?

El Club Tijuana ocupa, hasta el momento, el lugar número 9 en la tabla de la Liga MX, con 21 puntos, por lo que es uno de los equipos que tiene asegurado su lugar en la liguilla. Sin embargo, el partido frente a los Zorros representa una gran oportunidad para mejorar su posición en la tabla.

Por su parte, el Club Atlas de Guadalajara arriesgará todo para obtener un lugar en el Play-In de la liga mexicana de futbol, por lo que en el partido de este viernes 7 de noviembre, buscará arrebatarle el triunfo a Tijuana en su casa.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Tijuana vs Atlas?

El partido que se jugará en el estadio fronterizo de los Xolos representa una oportunidad decisiva para Atlas. Los Zorros necesitan ganar este viernes contra Tijuana y esperar una combinación de resultados que los beneficien, para poder ascender al Play-In de la Liga MX Apertura 2025.

Podrás ver en vivo el Atlas vs Tijuana esté viernes a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Caliente TV y por Fox One.

Asimismo, el encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, será transmitido vía streaming a través de plataformas como ViX.