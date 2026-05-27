Crystal Palace vs Rayo Vallecano: horario, canal, cómo y dónde ver la final de UEFA Conference League

Crystal Palace vs Rayo Vallecano El nuevo campeón de este torneo se definirá en el RB Arena de Leipzig, Alemania.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el futbol internacional todavía nos tiene algunos partidos importantes y una de estos es la final europea entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano en lo que será la cuarta edición de este certamen. Las ‘Águilas’ quieren que este trofeo vaya a Inglaterra por tercer año y comenzar un dominio del futbol británico en este certamen. Por su parte, el cuadro madrileño podría convertirse en el primer club español en alzar este trofeo y asegurarse un lugar en la próxima edición de la UEFA Europa League.

La semana pasada, ya tuvimos al primero de los tres campeones de las competencias de clubes europeas luego de que el Aston Villa se impusiera al Freiburg. El próximo 30 de mayo, será el Paris Saint-Germain quien se mida al Arsenal por el campeonato de UEFA Champions League. Para el día de hoy, tendremos al vencedor en esta tercera división internacional de clubes europeos y que ganó el Chelsea el año pasado.

It's time for a European Final... pic.twitter.com/QarXINpZ37 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

¿A qué hora se juega el Crystal Palace vs Rayo Vallecano? Final Conference League 2026

13:00 horas (CDMX)

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Previa del Crystal Palace vs Rayo Vallecano | Final Conference League 2026

Esta será la quinta final en la historia de este torneo que surgió para tener una tercera competencia internacional de clubes europeos. Hasta el momento, la Roma, el West Ham, Olympiacos y el Chelsea han sido los únicos cuatro ganadores de este certamen, cuyo trofeo da un lugar a la UEFA Europa League, por lo que esta es la única vía que tienen estos dos equipos de estar en competencia internacional el próximo año, ya que no pudieron obtener su lugar por clasificación en sus respectivas ligas.

El Crystal Palace fue de más a menos esta temporada con un cierre de siete partidos consecutivos sin ganar en Premier League que le cerraron las posibilidades de competencias europeas. Sin embargo, en esta Conference League viene de vencer al Shaktar Donetsk en ambos partidos de semifinal y ahora llega como el favorito para llevarse este título por primera vez en su historia. Además, pondría al futbol inglés en la posibilidad de llevarse los tres campeonatos del ‘viejo continente’ luego de que el Aston Villa ganara la Europa League y el Arsenal esté compitiendo por Champions League.

Por su parte, el Rayo Vallecano quedó en el top 5 de la clasificación general de este torneo con cuatro victorias, un empate y sólo una derrota. Posteriormente fue dejando en el camino rivales como el Samsunspor, AEK de Atenas, y el Strasbourg de Francia. Hoy, tiene la oportunidad de ser el primer club del futbol español en conquistar este trofeo.