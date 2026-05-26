El Grande Americano vs El Grande Americano Original: ¿Cuándo es la lucha máscara contra máscara? (Instagram: @elgrandeamericanowwe - @americano_wwe)

El sábado 30 de mayo se llevará a cabo la lucha máscara vs máscara entre El Grande Americano y El Grande Americano Original, quienes encabezarán la cartelera de “La Noche de los Grandes”, el evento donde la empresa mexicana de lucha libre AAA y la estadounidense WWE congregarán figuras históricas de ambos mundos en un espectáculo que huele a nostalgia.

Conoce todos los detalles para no perderte la función, donde ambos atletas culminarán su historia de desencuentro y rivalidad en la Arena Monterrey frente a 17 mil personas.

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: horario de la pelea estelar

AAA Noche de los Grandes se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey y dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, la pelea estelar encabezada por El Grande Americano vs El Grande Americano Original está programada para las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

La Noche de los Grandes: cartelera oficial

Además de la pelea estelar entre El Grande Americano y El Grande Americano Original, la cartelera para este evento tiene en su fondo a un grupo de payasos icónicos en el universo de la lucha libre AAA.

Psycho Clown y Pagano vs Los War Raiders será otra de las peleas más llamativas de La Noche de los Grandes, donde ambos equipos se disputarán los Campeonatos de Pareja de AAA.

Dónde y cómo ver en vivo la pelea estelar de El Grande Americano vs El Grande Americano Original

La transmisión en vivo de este espectáculo organizado por WWE y AAA estará a cargo de FOX ONE, por lo que la pelea entre El Grande Americano y El Grande Americano Original la podrás disfrutar completamente en vivo con una suscripción a esta plataforma de paga.

La pelea estelar de El Grande Americano vs El Grande Americano Original ha llamado ampliamente la atención debido a que no solo se disputará la apuesta más grande para un luchador enmascarado: máscara vs máscara. Además, pondrá en relieve una disputa donde la cultura pop y la apropiación cultural llegarán al ring.

El Grande Americano empezó como una sátira de la versión original; sin embargo, tuvo una mayor conexión con el público mexicano, al punto de convertirse en una especie de “héroe nacional” dentro del entorno de la lucha libre.

En este encuentro, el orgullo norteamericano y el “héroe extranjero” se encontrarán en el cuadrilátero para quitarle la máscara al otro, arriesgando el linaje y la identidad de toda una carrera.