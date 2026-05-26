El hermano ‘olvidado’ de Hugo Sánchez… que también fue portero de los Pumas de la UNAM: ¿qué fue de él?

Horacio Sánchez Márquez Horacio Sánchez fue parte del equipo León FC en su carrera como profesional. (Especial)

Hugo Sánchez es el más grande futbolista que dio México en su historia hasta el momento, sus goles espectaculares, su paso por el Real Madrid y Atlético de Madrid, además de ser Campeón con Pumas lo eleva a otro nivel, pero también tuvo un hermano, Horacio Sánchez Márquez, quien pareciera quedó en el olvido de la mente de los fans al futbol.

¿Quién es el hermano ‘olvidado’ de Hugo Sánchez?

De esta forma, Horacio Sánchez Márquez también fue parte del futbol mexicano y brilló en su momento, sin embargo, su hermano Hugo fue quien se llevó los reflectores al ser un delantero espectacular y uno de los mejores a nivel mundial.

Horacio fue parte de una familia de deportistas, Hugo y él fueron amantes del balompié, mientras que Hilda Sánchez, su hermana, fue gimnasta y participó en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde tuvo una destacada participación.

De hecho, Hilda enseñó varios movimientos a Hugo Sánchez para que tuviera éxito en su carrera y pudiera lograr remates o festejos únicos.

¿En qué equipos jugó Horacio Sánchez Márquez?

Por otra parte, Horacio Sánchez fue canterano de los Pumas, llegó a ser Campeón con el cuadro universitario en la temporada 1976-77, los de CU lograron alzar su primer campeonato de liga en su historia.

Además, Horacio es mayor que Hugo, nació el 22 de marzo de 1953, por lo que actualmente tiene 73 años y en comparación con el delantero, él fue portero y uno de los mejores de su época.

Horacio debutó con los Pumas en la temporada 1971-72, aparte del cuadro universitario, llegó a jugar para Necaxa, Atlético Español, León, Atlético Morelia, Atlante y Ángeles de Puebla.

También Horacio Sánchez Márquez fue parte de la Selección Mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, por lo que tuvo una etapa dorada en su carrera.

¿Qué paso con Horacio Sánchez Márquez tras retirarse del futbol?

Así, tras casi dos décadas de carrera, Horacio Sánchez decidió retirarse en la temporada 1987-1988 con los Ángeles de Puebla, casaca que fue la última que portó en su vida.

Luego de ser futbolista profesional y retirarse, se sabe que Horacio Sánchez Márquez fue maestro del CETIS 58 en La Mesa de Otay en Tijuana, donde pasó algunos años y actualmente no se tiene claro si ejerce otro cargo.

Finalmente, la historia de Horacio Sánchez Márquez está casi en el olvido, de ser Seleccionado Nacional y Campeón con Pumas, hoy en día su legado es recordado sólo por los más fans al futbol mexicano y por quienes vivieron en la época dorada del cuadro Universitario con dos de los Sánchez en su alineación.