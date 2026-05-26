El nombre de Hugo Sánchez confunde a aficionados de la Liga MX Femenil; será el nuevo técnico de Necaxa. (IG: @necaxafemenil)

El Club Necaxa Femenil presenta al nuevo titular de la dirección técnica de las Centellas para el Torneo Apertura 2026 en la Liga MX Femenil.

Tras el anuncio del nuevo DT, Hugo Sánchez, las redes sociales se han llenado de especulaciones y aficionados de la Liga MX Femenil confundidos, pues señalan que se trata de la llegada del exfutbolista de Pumas y ganador del pentapichichi con el Real Madrid. Aquí te decimos quién es realmente el nuevo DT de Centellas y por qué surgió la confusión.

¿Por qué el nombre de Hugo Sánchez confunde a aficionados de la Liga MX Femenil?

La confusión es sencilla, pero muestra de un fenómeno que ocurre en redes sociales y en las esferas públicas: el rumor.

La confusión surgio por que ambos son homónimos. Hugo Sánchez Gutiérrez, es el nuevo timonel del primer equipo femenil del Club Necaxa, y Hugo Sánchez Márquez, el exdelantero, pentapichichi y seleccionado nacional mexicano.

⚡ Una historia dentro del Club que hoy toma un nuevo rumbo.



Le damos la bienvenida a Hugo Sánchez a esta nueva etapa junto a nuestro equipo femenil. ⚡️



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¿Quién es el nuevo director técnico de Necaxa Femenil?

El Club Necaxa presentó de manera oficial al profesor Hugo Sánchez Gutiérrez como el nuevo director técnico del equipo femenil para el Torneo Apertura 2026, proponiendo un proyecto de continuidad.

De acuerdo con el club, Hugo Sánchez cuenta con experiencia como futbolista profesional, etapa que posteriormente complementó con una trayectoria enfocada en la formación y dirección técnica.

A lo largo de su carrera, ha formado parte de instituciones como Atlas FC, Celaya FC, Club Irapuato, la Universidad del Valle de México, Alfareros de Tonalá y Colegio Once México, desempeñándose en distintas categorías y proyectos deportivos.

En cuanto a su trayectoria con los Rayos de Necaxa, el profesor Hugo Sánchez ha trabajado en fuerzas básicas desde el año 2023, ocupando cargos administrativos y deportivos, además de desempeñarse como auxiliar técnico en las categorías Sub-19 y Sub-23. Asimismo, dirigió a la categoría Sub-15 y recientemente estuvo al frente de la Sub-14, formando parte activa del desarrollo de talento.

En los próximos días, el nuevo DT de Centellas comenzará los trabajos de planeación rumbo al próximo torneo.