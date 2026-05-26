Liga MX varonil: ¿cuándo iniciará el Apertura 2026 tras la Copa del Mundo?

Liga MX El Torneo Apertura 2026 iniciará antes de la Final del Mundial 2026. (Liga MX)

El Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca, pero antes de eso, vimos a un Cruz Azul inspirado con un golazo de Carlos Rodolfo Rotondi y el adiós a un torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero algunos fans no saben cuándo volverán los viernes botaneros tras casi dos meses sin balompié nacional.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

De esta forma, el Mundial 2026 tendrá la atención de todos los amantes del balompié a nivel nacional, pero mucho sí esperan el regreso de la Liga MX, sobre todo, aquellos que vieron a su Cruz Azul Campeón.

Por otra parte, el inicio del Mundial 2026 será el próximo 11 de junio del 2026, con el duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, pero será mes y medio que las Selecciones se disputarán el trofeo más grande que hay en el futbol.

La final del Mundial 2026 será el 19 de julio, por lo que el torneo será el más largo en la historia y se jugará en el MetLife Stadium en Nueva York.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 en la Liga MX?

Pero para aquellos que gustan del futbol nacional y lo viernes botaneros, el torneo del Apertura 2026 arrancará oficialmente el jueves 16 de julio de 2026 con los primeros partidos de la Jornada 1.

Una particularidad es que la primera jornada del Apertura 2026 se realizará antes de la Final del Mundial 2026, por lo que será un fin lleno de futbol.

Así también, en septiembre y octubre hay Fecha FIFA, pero ahora no se detendrá la liga, por lo que varios clubes podrían disputar jornadas sin algunos de sus futbolistas y esto deberán de tomarlo en cuenta los entrenadores.

Fechas del Torneo Apertura 2026

Estas son las fechas más importantes que hay para el inicio del Torneo Apertura 2026, ya que la Liga MX prevé gran actividad en los prpóximos seis meses.

Inicio del Apertura 2026 | 16 de julio.

Campeón de Campeones | 25 de julio.

Inicio de Liguilla | 19 de noviembre.

Final de ida | 10 de diciembre.

Final de vuelta | 13 de diciembre.

De esta forma, aunque aún no haya acabado el Mundial 2026, la Liga MX tendrá actividad y esto es un alivio para todos aquellos que aman el futbol nacional y los viernes botaneros.