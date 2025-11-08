Aaron Rai se pone de líder en el Abu Dabhi Championship

Abu Dhabi Golf Chanpionship 2025. El inglés Aaron Rai sacó ligera ventaja a sus adversarios en torneo del DP World Tour que se juega en Abu Dhabi. (ALI HAIDER/EFE)

El inglés Aaron Rai se convirtió en líder solitario en el Abu Dabhi Championship, primera parte de la fase final del DP World Tour, y se distanció en un golpe de su compatriota Tommy Fleetwood, ahora segundo igualado con el danés Nicolai Hojgaard, mientras que el español Nacho Elvira se instaló en la cuarta plaza a dos impactos.

Rai, que comenzó el día igualado con Fleetwood, firmó una tarjeta de 66 tras lograr siete birdies por un bogey en el par 3 del hoyo 17, lo que le permite afrontar la última jornada en cabeza con un total de 196, aunque con dos pesos pesados como Fleetwood y Nicolai Hojgaard, ambos que han jugado la Copa Ryder con el equipo europeo, muy cerca.

Fleetwood cerró el sábado con 67 golpes en un día sin fallos, con tres birdies y un eagle y el danés con un 65 (-7) fue de los mejores de la jornada, al igual que Nacho Elvira, que escaló hasta el cuarto puesto después de cometer un bogey en el hoyo 3 y luego conseguir ocho birdies.

Tras el español se encuentran, con 199 impactos, el inglés Andy Sullivan y el neozelandés Daniel Hillier, el sudafricano Richard Sterne con 200 y un cuarteto con 201 en el que están el irlandés Shane Lowry y el también hispano Alejandro del Rey.

El norirlandés Rory McIlroy avanzó y alcanzó la duodécima plaza con 202 golpes, en un grupo en el que también está otro componente del equipo europeo de la Copa Ryder, el inglés Tyrrel Hatton, que juega en el equipo de Jon Rahm en el circuito LIV.

El joven Ángel Ayora, que firmó una tarjeta de 66, subió al puesto 26 con 205 (-11), al contrario que el sueco Ludvig Aberg, que bajó al 36 con 206, y Eugenio López Chacarra, que descendió al 43 con 208, los mismos que acumula Jorge Campillo tras una buena vuelta de 66.

Los mejores 50 clasificados en Abu Dabhi disputarán la gran final en Dubái del 13 al 16 de noviembre, donde se coronará el mejor jugador del ranking europeo, con McIlroy como principal favorito para mantener la corona y lograr su séptimo título. EFE