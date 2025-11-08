Alejandro Madariaga mejora en el WWT Championship, torneo que lidera Garrick Higgo

WWT Championship. Alejandro Madariaga está sacando el máximo provecho a la oportunidad de jugar en un torneo del PGA Tour. (Darrell Hatton)

Alejandro Madariaga repitió ronda de 68 golpes para convertirse en el mejor mexicano en el World Wide Technology Championship, después de 54 hoyos jugados en El Cardonal at Diamante en Los Cabos, donde el sudafricano Garrick Higgo dio la sorpresa y trepó al liderato después de un recorrido de 61 golpes en la tercera ronda.

El golfista poblano de 25 años y quien ganó el clasificatorio para jugar su primer torneo del PGA Tour, jugó la tercera ronda sin presión, en gran parte de su recorrido solo le acompañaron sus familiares, así sin la presión de tener las cámaras encima se aventuró a firmar un buen score.

Se dio confianza

Al principio no le cayeron los putts, pero se dio confianza e hiló dos birdies (hoyos 13 y 14), la primera mitad la cerró con bogey en el hoyo 18; para la segunda parte hubo mejora, se apuntó tres birdies (hoyos 1, 3 y 5) para firmar tarjeta de 68 golpes (-4), similar a la del viernes con la que pasó el corte en el límite.

Con su acumulado de 207 (-9) Madariaga empata al sitio 47 y se localiza a 12 impactos del líder Higgo.

“Fue un día positivo. Cero estrés, solo pegué un mal chip en el 18”, resumió Madariaga su tercera ronda en este torneo del PGA Tour. “Fue el mejor día, me sentí cómodo en el campo, seguí con mi juego, con mi estrategia y cayeron los putts”.

Emilio desciende puestos

La tercera ronda no salió como lo esperaba Emilio González y firmó tarjeta de 75 golpes (+3). Eso lo llevó a descender 43 puestos para compartir el puesto 68 del tablero.

El guanajuatense tendrá este domingo la oportunidad para remontar posiciones y buscar una mejor posición en la clasificación final, tras un acumulado de 210 impactos (-6).

Sólido en su juego. El sudafricano Garrick Higgo hizo ronda libre de bogeys en su tercer recorrido en El Cardonal at Diamante. (Foto especia)

Sorprende Garrick Higgo

El sudafricano Garrick Higgo fue el protagonista del sábado. El golfista nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, firmó ronda de 61 golpes, la tercera más baja en lo que va del torneo después de la de Nick Dunlap y Sami Valimaki (el jueves). Eso le permitió ascender 14 puestos y ponerse de líder solitario con suma de 194 (-22).

Higgo de 26 años no debe de confiarse para la ronda final, pues a sólo un golpe de distancia le persigue el estadounidense Carson Young que firmó ronda de 63, y a dos golpes están los también estadounidense Trevor Cone y Chad Ramey, ambos con acumulado de 196 (-20).

Como mejor latino del torneo marcha el colombiano Nico Echavarría tras ronda de 67 y suma de -12 golpes para compartir el puesto 33 del evento y después de él, el mexicano Alejandro Madariaga en el sitio 47 compartido.