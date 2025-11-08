Cruz Azul vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Se acerca uno de esos encuentros más interesantes de la Jornada 17 del torneo Apertura 2025. Hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, en el cierre de la fase regular del Liga MX, se enfrentan Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. Dejando claro que hay mucho más que tres puntos en juego para ambos equipos.

Hora, canal y transmisión para ver el Cruz Azul vs Pumas

Fecha : sábado 8 de noviembre de 2025

: sábado 8 de noviembre de 2025 Hora de arranque : 9:05 pm

: 9:05 pm Lugar : Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla

: Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla Dónde verlo: Canal 5, TUDN y streaming por Vix Premium

¿Qué está en juego para cada equipo?

Este no es un encuentro cualquiera; cada club llega con objetivos distintos pero igual de importantes.

La Máquina, con una campaña brillante, busca asegurar el liderato general del torneo. Si logra la victoria hoy, se colocaría en una posición más que cómoda de cara a la siguiente fase.

Por su parte, los universitarios están en una lucha de vida o muerte: necesitan ganar sí o sí para aspirar a la fase de repechaje. Si pierden o empatan, podrían quedar fuera de la fiesta grande.

Hoy tienes cita con Cruz Azul y Pumas, a las 9:05 pm por Canal 5, TUDN o ViX.