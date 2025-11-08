Norris gana el sprint en Interlagos y amplía su ventaja; Piastri abandona tras accidente

PRIMERO Y SEGUNDO. Los pilotos ganadores intercambian opiniones luego de la carrera.

El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el sprint del Gran Premio de Sao Paulo, disputado este sábado en el mítico circuito de Interlagos. El británico, que partía desde la pole, se llevó los ocho puntos que otorga la prueba corta y ahora acumula 365 unidades, nueve más que Oscar Piastri, su compañero y principal rival, que tuvo que abandonar en la sexta vuelta tras perder el control del McLaren en la curva 3.

“Ha sido una carrera complicada por las condiciones y la interrupción, pero el coche estuvo perfecto. Cada punto es vital y este resultado nos da confianza para mañana”, declaró Norris tras la victoria.

ACCIDENTES Y BANDERA ROJA EN UNA PRUEBA CAÓTICA

El sprint, pactado a 24 vueltas, se detuvo durante 20 minutos por bandera roja tras los accidentes simultáneos de Piastri y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en la misma zona de la pista, las famosas S de Senna. Ambos salieron ilesos, al igual que el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), quien sufrió un espectacular choque en la última vuelta.

La reanudación se hizo detrás del safety car, con Norris defendiendo la punta frente a los Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli y el británico George Rusell.