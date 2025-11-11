Pat Murphy de Cerveceros y Stephen Vogt de Guardianes, son los Managers del Año en las GL

Distinguido. Pat Murphy repite como Manager del Año en Liga Nacional. (Foto especia)

Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee y Stephen Vogt de los Guardianes de Cleveland fueron los elegidos como los Mánagers del Año este martes por la Asociación de Escritores de Norteamérica (BBWAA) en años consecutivos. Ambos son los primeros dirigentes en llevarse el honor en cada uno de sus primeros dos años al mando.

Bajo la tutela de Murphy, Milwaukee compiló marca de 97-65, la mejor de Grandes Ligas, y el récord de la franquicia, para ganar la División Central por tercera temporada consecutiva y cuarta en cinco años.

Murphy se une a Bobby Cox (2004-05) como los únicos pilotos del circuito que conquistan el trofeo en temporadas consecutivas, pero es el primero que lo logra en sus primeros dos años en el cargo. Superó en la votación a Terry Francona, de los Cincinnati Reds, y Rob Thomson, de los Philadelphia Phillies.

Distinción merecida. Stephen Vogt fue nombrado Mánager del Año de la Liga Americana. (Foto especial)

En su segunda temporada como piloto de los Guardianes, Stephen Vogt fue nombrado Mánager del Año de la Liga Americana.

Vogt, de 41 años, llevó a Cleveland a su segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana en su segunda temporada a cargo.

Los modestos Guardianes, cuya nómina salarial fue la número 25 de todas las Grandes Ligas, superaron la ausencia de los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, por una investigación de apuestas, para conquistar el banderín de la División Central.

Vogt recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar por parte de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos y superó a John Schneider, de los Toronto Blue Jays, y a Dan Wilson, de los Seattle Mariners.

Los anteriores dirigentes de Cleveland en llevarse el premio fueron Eric Wedge en 2007; Terry Francona en 2013, 2016 y 2022; y por supuesto, Vogt el año pasado.