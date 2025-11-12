Deportes

La jornada de fin de semana presenta dos duelos cumbre que pondrán a prueba a los líderes divisionales: los Denver Broncos se enfrentan a los resurgidos Kansas City Chiefs en la AFC y Philadelphia Eagles reciben a los potentes Detroit Lions en la NFC

Choques de Titanes: Broncos y Eagles ponen en juego su dominio en la semana 11 de la NFL

Por Francisco Ortiz Mendoza y EFE
BRONCOS, A PRUEBA. Los Denver Broncos, pese a ser líderes con marca de 8-2, atraviesan un momento de vulnerabilidad tras una sorpresiva derrota en la Semana 10.

La Conferencia Americana (AFC) se paraliza este domingo con el esperado choque por el liderazgo de la División Oeste. Los Denver Broncos, pese a ser líderes con marca de 8-2, atraviesan un momento de vulnerabilidad tras una sorpresiva derrota en la Semana 10. Cayeron 10-7 ante los Las Vegas Raiders, el último lugar de su división, en un encuentro donde la ofensiva liderada por Bo Nix tuvo su actuación más débil de la temporada.

No pueden permitirse otro tropiezo, menos aún contra sus archirrivales y principales perseguidores: los Kansas City Chiefs (5-4). Para los Chiefs, dirigidos por el estelar mariscal de campo Patrick Mahomes, una victoria es trascendental para iniciar su escalada al primer lugar del Oeste, división que han acaparado con nueve títulos consecutivos en la última década. El enfrentamiento entre la defensa de Denver y el poderoso brazo de Mahomes será clave.

EL TRONO DE LA NFC EN DISPUTA

En la Conferencia Nacional (NFC), los reflectores apuntan al duelo entre líderes divisionales que se vivirá en Philadelphia. Los actuales campeones Eagles (7-2), líderes del Este de la NFC, recibirán a los Detroit Lions (6-3), líderes del Norte de la misma conferencia. Ambos equipos se perfilan como serios favoritos para llegar al Super Bowl en esta temporada.

Los Detroit Lions llegan con una inercia ofensiva renovada, producto de un reciente golpe de timón en su cuerpo técnico. Tras la victoria de la semana pasada por 44-22 sobre los Washington Commanders, el entrenador en jefe Dan Campbell asumió el rol de responsable de las llamadas en el ataque, sustituyendo al novato John Morton como coordinador ofensivo. Esta decisión busca potenciar la ofensiva de los Lions para medirse a los experimentados Eagles.

LA NFL TOCA TIERRA ESPAÑOLA Y OTROS CHOQUES CLAVE

La Semana 11 también será recordada por un hito histórico: el primer partido de temporada regular de la NFL en España. Los Miami Dolphins (3-7) se medirán a los Washington Commanders (3-7) en el legendario Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Este evento subraya la expansión global de la liga.

En otros frentes de la NFC, se vivirá un duelo directo por la cima de la división Oeste cuando los Los Angeles Rams (7-2) reciban a los Seattle Seahawks (7-2) en un choque de alto impacto. Mientras tanto, en la AFC, los Buffalo Bills (6-3), con Josh Allen en los controles, buscarán consolidar su posición ante los Tampa Bay Buccaneers (6-3) de Baker Mayfield.

Horarios y Partidos de la Semana 11 (Tiempo de la Ciudad de México)

La actividad de la jornada comenzará en jueves y culminará con el tradicional Lunes por la Noche (Monday Night).

DíaHora (CDMX)Partido
Jueves 13.1119:15 hNew England Patriots vs. New York Jets
Domingo 16.118:30 hMiami Dolphins vs. Washington Commanders (en Madrid)
Domingo 16.1112:00 hAtlanta Falcons vs. Carolina Panthers
Domingo 16.1112:00 hBuffalo Bills vs. Tampa Bay Buccaneers
Domingo 16.1112:00 hTennessee Titans vs. Houston Texans
Domingo 16.1112:00 hMinnesota Vikings vs. Chicago Bears
Domingo 16.1112:00 hNew York Giants vs. Green Bay Packers
Domingo 16.1112:00 hPittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals
Domingo 16.1112:00 hJacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers
Domingo 16.1115:05 hLos Angeles Rams vs. Seattle Seahawks
Domingo 16.1115:05 hArizona Cardinals vs. San Francisco 49ers
Domingo 16.1115:25 hCleveland Browns vs. Baltimore Ravens
Domingo 16.1115:25 hDenver Broncos vs. Kansas City Chiefs
Domingo 16.1119:20 hPhiladelphia Eagles vs. Detroit Lions
Lunes 17.1119:15 hLas Vegas Raiders vs. Dallas Cowboys

Equipos que Descansan (Semana de Descanso o Bye Week): Indianapolis Colts y New Orleans Saints.

