Choques de Titanes: Broncos y Eagles ponen en juego su dominio en la semana 11 de la NFL

BRONCOS, A PRUEBA. Los Denver Broncos, pese a ser líderes con marca de 8-2, atraviesan un momento de vulnerabilidad tras una sorpresiva derrota en la Semana 10.

La Conferencia Americana (AFC) se paraliza este domingo con el esperado choque por el liderazgo de la División Oeste. Los Denver Broncos, pese a ser líderes con marca de 8-2, atraviesan un momento de vulnerabilidad tras una sorpresiva derrota en la Semana 10. Cayeron 10-7 ante los Las Vegas Raiders, el último lugar de su división, en un encuentro donde la ofensiva liderada por Bo Nix tuvo su actuación más débil de la temporada.

No pueden permitirse otro tropiezo, menos aún contra sus archirrivales y principales perseguidores: los Kansas City Chiefs (5-4). Para los Chiefs, dirigidos por el estelar mariscal de campo Patrick Mahomes, una victoria es trascendental para iniciar su escalada al primer lugar del Oeste, división que han acaparado con nueve títulos consecutivos en la última década. El enfrentamiento entre la defensa de Denver y el poderoso brazo de Mahomes será clave.

EL TRONO DE LA NFC EN DISPUTA

En la Conferencia Nacional (NFC), los reflectores apuntan al duelo entre líderes divisionales que se vivirá en Philadelphia. Los actuales campeones Eagles (7-2), líderes del Este de la NFC, recibirán a los Detroit Lions (6-3), líderes del Norte de la misma conferencia. Ambos equipos se perfilan como serios favoritos para llegar al Super Bowl en esta temporada.

Los Detroit Lions llegan con una inercia ofensiva renovada, producto de un reciente golpe de timón en su cuerpo técnico. Tras la victoria de la semana pasada por 44-22 sobre los Washington Commanders, el entrenador en jefe Dan Campbell asumió el rol de responsable de las llamadas en el ataque, sustituyendo al novato John Morton como coordinador ofensivo. Esta decisión busca potenciar la ofensiva de los Lions para medirse a los experimentados Eagles.

LA NFL TOCA TIERRA ESPAÑOLA Y OTROS CHOQUES CLAVE

La Semana 11 también será recordada por un hito histórico: el primer partido de temporada regular de la NFL en España. Los Miami Dolphins (3-7) se medirán a los Washington Commanders (3-7) en el legendario Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Este evento subraya la expansión global de la liga.

En otros frentes de la NFC, se vivirá un duelo directo por la cima de la división Oeste cuando los Los Angeles Rams (7-2) reciban a los Seattle Seahawks (7-2) en un choque de alto impacto. Mientras tanto, en la AFC, los Buffalo Bills (6-3), con Josh Allen en los controles, buscarán consolidar su posición ante los Tampa Bay Buccaneers (6-3) de Baker Mayfield.

Horarios y Partidos de la Semana 11 (Tiempo de la Ciudad de México)

La actividad de la jornada comenzará en jueves y culminará con el tradicional Lunes por la Noche (Monday Night).

Día Hora (CDMX) Partido Jueves 13.11 19:15 h New England Patriots vs. New York Jets Domingo 16.11 8:30 h Miami Dolphins vs. Washington Commanders (en Madrid) Domingo 16.11 12:00 h Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers Domingo 16.11 12:00 h Buffalo Bills vs. Tampa Bay Buccaneers Domingo 16.11 12:00 h Tennessee Titans vs. Houston Texans Domingo 16.11 12:00 h Minnesota Vikings vs. Chicago Bears Domingo 16.11 12:00 h New York Giants vs. Green Bay Packers Domingo 16.11 12:00 h Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals Domingo 16.11 12:00 h Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers Domingo 16.11 15:05 h Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks Domingo 16.11 15:05 h Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers Domingo 16.11 15:25 h Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens Domingo 16.11 15:25 h Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs Domingo 16.11 19:20 h Philadelphia Eagles vs. Detroit Lions Lunes 17.11 19:15 h Las Vegas Raiders vs. Dallas Cowboys

Equipos que Descansan (Semana de Descanso o Bye Week): Indianapolis Colts y New Orleans Saints.