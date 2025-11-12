¿Cuándo juega México vs. Argentina en el Mundial Sub 17?

México vs Argentina: Mundial Sub-17 de Qatar Uno de los encuentros más esperados para los aficionados mexicanos tendrá lugar este viernes en Qatar; aquí te dejamos todos los detalles.

La selección mexicana de futbol logra el milagro y pasa a los dieciseisavos con 3 puntos, para enfrentarse a una poderosa selección de Argentina, en la fase de eliminatoria directa del Mundial de la FIFA Sub-17 2025.

México cierra la fase de clasificatorias en el Grupo F con 3 puntos. Los resultados no parecían darle la llave para acceder a los dieciseisavos, pues clasificaron con una victoria y dos derrotas; sin embargo, la combinación que le permitió al conjunto tricolor pasar a la siguiente fase fue la regla del Fair Play, de menos tarjetas.

El próximo rival para los jóvenes seleccionados será contra sus homólogos de Argentina, en Doha, Qatar, este viernes.

Aquí te compartiremos todos los detalles para que no te pierdas este decisivo encuentro.

¿Cuándo juegan México vs Argentina en el Mundial Sub-17?

La selección de Argentina clasificó con un puntaje perfecto, después de golear 7-0 a la selección de Fiyi, cerrando con autoridad la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar, en Doha, por lo que el panorama es rudo para los aztecas, pues se enfrentan a uno de los equipos más fuertes del torneo.

El equipo dirigido por Diego Placente, recibirá al combinado nacional en el Azpire Zone, en Qatar este viernes 14 de noviembre.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Argentina del Mundial Sub-17?

El partido entre los albicelestes y el conjunto azteca se realizará en Doha, Qatar, y será transmitido en vivo a las 8:45 horas, tiempo del centro de México, por Canal 9 de televisión abierta, a través de TUDN, mientras que en plataformas de streaming podrás disfrutarlo por ViX.

Después de superar la primera fase, el seleccionado Sub-17 dependía de una combinación de resultados que le permitieran acceder a la siguiente etapa. Hoy, el milagro se ha cumplido, y este viernes definirán su curso en el Mundial Sub-17 de Qatar, frente a la selección argentina, en estos dieciseisavos, como parte de la eliminación directa.