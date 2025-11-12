Jannik Sinner accede a las semifinales a costa de Alexander Zverev en Turín

A paso perfecto. Jannik Sinner avanza sin despeinarse a semifinales con números envidiables: dos partidos, dos victorias, cuatro sets a favor y cero en contra. (EFE)

El italiano Jannik Sinner se impuso al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3 y selló su segunda victoria consecutiva para acceder a las semifinales de las Finales ATP con una jornada de antelación.

El italiano salvó dos bolas de break en el primer juego del primer set. Otras tres en el tercero del segundo envite. Y otras dos más a lo largo de la segunda manga. Siete en total. Zverev tuvo sus oportunidades para doblegar al ídolo en Turín. Pero Sinner está a otro nivel. No siente la presión. Se siente cómodo navegando en ella.

A Zverev se le fue el partido en poco más de hora y media. Su buen hacer en el primer set quedó opacado en el segundo envite, donde Sinner emergió con un recital para presentar su candidatura oficial a repetir la corona que se ganó la pasada edición.

Sinner pelea también por el número 1 a final de año. Para ello necesita ganar el torneo como invicto y esperar que el español Carlos Alcaraz no gane ni el último partido de la fase de grupos ante su compatriota Lorenzo Musetti y si accede a las semifinales, no llegue a la final del mismo.

“El marcador fue 6-4 y 6-3 pero, en mi humilde opinión, creo que el partido estuvo más reñido de lo que indica el marcador. Fue un partido de muy alto nivel. Creo que jugamos muy bien, especialmente desde la línea de fondo”, dijo Zverev.

Ya en semifinales, Sinner jugará tranquilo ante el estadounidense Ben Shelton, ya eliminado.

Dos partidos, dos victorias, cuatro sets a favor y cero en contra. Sin despeinarse a semifinales con la esperanza de que Musetti le haga un favor ante Alcaraz para poder mantener sus opciones de optar al número 1. En esa ronda podría medirse precisamente al español, en un partido decisivo para el ranking, una final anticipada en caso de darse.