La publicación de Messi en el Camp Nou se vuelve una de las más virales del año

Lionel Messi en el Camp Nou Fotos vía Instagram: @

Una sola publicación bastó para que Lionel Messi desatara una ola de emoción entre los aficionados del FC Barcelona. El campeón del mundo publicó en su cuenta de Instagram un par de imágenes en el Spotify Camp Nou, el estadio donde forjó su leyenda, y en apenas 48 horas la publicación superó los 27.8 millones de “me gusta”.

En las fotografías, Messi aparece sobre el césped del recinto blaugrana con un gesto tranquilo y nostálgico. Sin añadir grandes palabras, “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma...” escribió el argentino, logrando conmover a millones de seguidores alrededor del mundo, que interpretaron la imagen como un mensaje de amor y pertenencia al club que marcó su carrera.

Aunque todavía está lejos del récord absoluto de Instagram —una marca que también le pertenece a Messi por su foto levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, con más de 75 millones de likes—, la imagen en el Camp Nou demuestra el poder global de su figura y el cariño que sigue despertando entre los barcelonistas.

Nostalgia y sentimiento blaugrana

Para los aficionados del Barça, la publicación fue mucho más que un simple recuerdo: simboliza el vínculo eterno entre Messi y el club catalán. En redes sociales abundaron mensajes de gratitud, nostalgia y esperanza por volver a verlo vinculado al equipo, aunque sea fuera de la cancha.

Con esta fotografía, Messi volvió a dejar claro que su historia con el FC Barcelona trasciende el tiempo y las fronteras. Y aunque hoy viste la camiseta del Inter Miami, el corazón del número 10 sigue latiendo blaugrana.