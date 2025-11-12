¿Qué pasó con Omar Bravo? Así va el caso del exjugador de Chivas

¿Cómo va el caso de Omar Bravo? El exfutbolista enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual infantil agravado.

El 10 de octubre de 2025, Omar Bravo fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, perpetrado contra la hija menor de su expareja.

El exfutbolista de las Chivas es acusado de agredir sexualmente a su hijastra, de 11 años de edad, durante un periodo de seis años.

La víctima ha reunido fotografías y videos que fueron presentados como evidencias de las agresiones sexuales que habría sufrido entre los 11 y los 17 años, según declaró José Juan Soltero, abogado de la víctima, quien es hija de la antigua pareja del imputado.

¿Cómo va el caso del exjugador de Chivas?

Este 11 de noviembre, el juez encargado del caso en Jalisco, autorizó una ampliación de dos meses al plazo de la investigación complementaria. Este hecho retrasa cualquier decisión final en el proceso judicial de quien fuera el máximo anotador del Club Guadalajara.

Esta aprobación se da tras la solicitud del imputado Omar “N”, con la finalidad de recabar más datos que ayuden a la defensa del exfutbolista a demostrar su inocencia.

El acuerdo expedido este 11 de noviembre permitirá al Ministerio Público recabar más testimonios y pruebas para definir si el caso avanza a juicio oral.

Hasta el momento, el jalisciense permanece en prisión preventiva en los juzgados de Puerta Grande, Jalisco, desde su vinculación a proceso el pasado 10 de octubre.



