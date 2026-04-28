América vs Pumas: día, horario y precio de los boletos para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX (Cuartoscuro)

La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha concluido y, ya definidos los octavos de final, la etapa realmente competitiva del torneo dará pie a partidos altamente exigentes para cada club.

Pumas dio la sorpresa en el cierre para colocarse como líder en la tabla general de la Liga MX con 36 puntos, por lo que la euforia en los aficionados del Club Universidad Nacional enardece, pues un posible octavo título toma forma. Sin embargo, nada está comprado y las Águilas, que lograron colarse en la octava posición de la tabla general tras un torneo irregular y desbalanceado, Jardine pone las piezas más sólidas del Club América en el renovado Estadio Banorte.

América vs Pumas: ¿qué día y a qué hora es el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX?

El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, será el complejo que albergará el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre América y Pumas este domingo 3 de mayo de 2026.

El clásico capitalino entre el Club América y Club Universidad Nacional arrancará en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en Coapa. Pumas se colocó como líder del torneo y llega al encuentro con una ventaja: su posición en la tabla, mientras que las Águilas intentarán levantar el timón después de perder en el último minuto y ser desplazadas por Atlas hasta el octavo lugar de la tabla.

América vs Pumas: precio de los boletos para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

De acuerdo con Excélsior, el precio fijado por las Águilas para el partido de ida en los cuartos de final contra Pumas será más accesible en comparación con el costo que tuvieron las entradas contra Cruz Azul en el partido de apertura del Estadio Banorte.

Los costos para el Clásico Capitalino de este domingo 3 de mayo van de los 600 a los 3,200 pesos, dependiendo la zona.

A continuación, te compartimos el costo de los boletos para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde las Águilas serán locales frente a los nuevos líderes del torneo, de acuerdo con la cuenta oficial del club:

Alto Norte - 600 $

Alto Sur - 600 $

Lateral alto - 1.000 $

Preferente 300 - 1.400 $

Cabecera 300 - 1.600 dólares

Lateral 300 - 2.000 dólares

Norte 100 - 1.800 dólares

Sur 100 - 1.800 dólares

100 más - 2.250 dólares

Platea 200 - 2.300 $

Palcos Club - 3.200 $

¿Dónde se pueden conseguir los boletos del América contra Pumas y cuándo inicia la preventa?

De acuerdo con la cuenta oficial del Club América, los boletos para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX frente a Pumas se podrán adquirir por internet a través de Fanki, la boletera oficial de las Águilas, plataforma encargada de la venta de abonos para el Clausura 2026, tras dejar una larga relación con Ticketmaster.

¡Juntos por el pase a Semifinal! 💙💛



Cuartos - Ida ⚔️ América vs. Pumas

💳 Preventa Azulcrema: martes 28.

🎟️ Venta general: a partir del jueves 30.



Pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🫡 pic.twitter.com/oUG6uNGxlP — Club América (@ClubAmerica) April 28, 2026

Para quienes cuenten con una Membresía Azulcrema vigente o tengan el Abono Varonil CL26, la preventa Azulcrema les dará acceso para adquirir sus boletos en la fase inicial este martes 28 de abril.

Mientras que aquellos que cuenten con la preventa Banorte podrán adquirir sus entradas el miércoles 29 de abril.

Finalmente, la venta general de boletos se llevará a cabo el jueves 30 de abril de 2026.