Gaby López se despeja de los números y se concentra en los suyo

Sensata. Gaby López enfoca su mirada en las acciones chiquitas que la llevan a mejorar su rendimiento. (Foto especial)

Gay López se estrena esta semana como la número 27 del mundo en un torneo en casa como el Riviera Maya Open at Mayakoba del LPGA Tour, algo que no debería ser una presión extra, ella dice que se despeja de los números y se concentra en estar tranquila.

Además, la jugadora capitalina está contenta porque en este torneo la estadounidense Nelly Korda, también estrenará esta semana su vuelta como la número uno del mundo en el campo el Camaleón, uno de los más retadores del Tour.

Primero dijo, “quiero despejarme un poco más de los números, del resultado del ranking, sé que es emocionante, pero me estoy enfocando en los hábitos chiquitos, en las acciones pequeñas que hacen que mi nivel siga mejorando, y no enfocarme tanto en el resultado o en la parte externa”.

El Camaleón retará a Korda y le va a gustar

De Korda, quien el domingo reciente ganó The Chevron Championship en Houston, Texas, el primer Major de la actual temporada del LPGA Tour, la mexicana externó. “Estoy supercontenta de que Nelly haya decidido venir, El Camaleón no es cualquier campo en el Tour, ella va a demostrar que es un gran reto”.

Sobre Korda que suma dos victorias en 2026 y tres segundos sitios abundó, “este es un campo difícil que le va a gustar jugar . Ella está contenta con la comida, con todo”.

. En el torneo de 2025 en Mayakoba, Gaby no pasó el corte y aceptó: “Mi enfoque no estaba donde tenía que estar, este año lo llevó un poco más relajada, más enfocada en lo que tengo que hacer”.

Gaby cuenta con un equipo de trabajo bien armado, “todos me ayudan a mí alrededor”, y añadió que también pasa momentos en los que se desconecta del golf.

La mexicana también aplaudió la participación de ocho de sus connacionales en el Riviera Maya open at Mayakoba. “Todas”, se incluyó, “quieren dejar un legado para la nueva generación de golfistas en nuestro país”.

Inauguración del torneo

Minutos antes en la salida del hoyo 18 de El Camaleón, Gaby, después de Lorena Ochoa, dio el tiro inaugural de salida del torneo Riviera Maya Open at Mayakoba, en el que también tomaron parte María Fassi e Isabella Fierro.

Al acto acudieron Gustavo Santoscoy papá e hijo (director del torneo), Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf, entre otras personalidades que hacen posible el torneo LPGA Tour en territorio mexicano y único en Latinoamérica.