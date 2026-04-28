Nashville vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Nashville vs Tigres El equipo de la Liga MX juega hoy la ida de las semifinales de la Concachampions 2026 (Crónica Digital)

Tigres UANL y Nashville SC juegan hoy en el estadio GEODIS Park con motivo del partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Nashville vs. Tigres: Semifinal de ida de la Concachampions 2026

Los dirigidos por Guido Pizarro disputan su sexta semifinal en la Concacaf Champions Cup , con cuatro clasificaciones a la siguiente ronda, y un registro general de 14 victorias, siete empates y cuatro derrotas en 25 partidos ante rivales diversos en el torneo.

En cuartos de final, Tigres UANL dejó en el camino a Seattle Sounders en una serie que evidenció tanto su capacidad de reacción como ciertas vulnerabilidades, tras avanzar con un empate global de 3-3 gracias al criterio de gol como visitante.

En la Liga MX ha alternado resultados, con empates y derrotas que generan dudas, aunque también mostró su potencial ofensivo con una goleada de 5-1 ante Mazatlán que aseguró su lugar en la Liguilla.

A pesar de esas irregularidades, la experiencia de jugadores y el peso de nombres como Nahuel Guzmán en portería, sumado a las variantes ofensivas con Ángel Correa, Juan Brunetta y Ozziel Herrera, mantienen a Tigres como un rival que es candidato el título de la Concachampions.

En tanto, Nashville SC ha construido su candidatura a partir de un rendimiento consistente y siendo peligroso como visitante, pero hoy debe demostrarlo como local. La eliminación del América con un global de 1-0 lo convirtió en el primer club de la MLS en ganar en el Estadio Banorte dentro de esta competencia.

Ese resultado se complementa con su presente en liga, donde suma siete victorias en nueve partidos, con 21 goles a favor y apenas seis en contra, cifras que lo colocan como líder de la Conferencia Este y reflejan un equilibrio en todas sus líneas.

El equipo dirigido por B.J. Callaghan encontró en su tridente ofensivo una de sus principales fortalezas. Hany Mukhtar, Sam Surridge y Cristian Espinoza representan una amenaza constante en un sistema que prioriza el orden y la eficacia.

El pronóstico anticipa un duelo cerrado y se perfila un empate, que beneficiaria en la vuelta al equipo regiomontano.

¿A qué hora juegan Nashville vs. Tigres hoy?

El encuentro de ida de las semifinales de la Concachampions 2026 entre Nashville SC y Tigres UANL se disputa este martes 28 de abril en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, con inicio programado a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Nashville vs. Tigres?

La transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma de streaming FOX One. No va por TV abierta.

Alineaciones probables Nashville vs. Tigres

Nashville SC perfila una formación con Brian Schwake en la portería, acompañado en defensa por Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi y Daniel Lovitz; en el mediocampo aparecen Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek y Ahmed Qasem, mientras que en ataque destacan Hany Mukhtar y Warren Madrigal.

Tigres UANL se presentaría con Nahuel Guzmán bajo los tres palos, respaldado por Jesús Garza, Romulo Zwarg, Francisco Reyes y Jesús Angulo en la zaga; el medio campo estaría integrado por Rafael Carioca y Fernando Gorriarán, con Diego Lainez y Juan Brunetta en funciones ofensivas, dejando en punta a Ángel Correa junto a Ozziel Herrera.