Tarik Skubal gana el Premio Cy Young en la Liga Americana

Domina las votaciones. Tarik Skubal se lleva por segundo año consecutivo el Premio Cy Young, fue uno de los cinco serpentineros de la temporada que lanzaron juego sin hit ni carrera. (Foto especial)

El pitcher zurdo de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ganó la noche del miércoles su segundo Premio Cy Young de la Liga Americana de forma consecutiva, luego de que el resultado de la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA) fuera anunciado en MLB Network.

Skubal, el primer lanzador de la Liga Americana en llevarse el Cy Young en años seguidos desde el dominicano Pedro Martínez en las campañas de 1990 y 2000, superó en la votación a los también finalistas Garrett Crochet de los Medias Rojas de Boston y Hunter Brown de los Astros de Houston.

El as de los Tigres recibió 26 de los 30 votos al primer lugar y cuatro al segundo, mientras que Crochet se llevó los otros cuatro al primero y 26 al segundo. Brown consiguió 24 votos al tercer lugar.

Sus números:

Skubal rebasó su marca del año de 6.4 a 6.5 y superó a los demás finalistas, Crochet (6.3) y Brown (6.1). La efectividad de Skubal de 2.21 fue casi un cuarto de carrera mejor que la de Brown, quien quedó en el segundo lugar (2.43). Su FIP de 2.45 superó ampliamente el de Crochet (2.89), que fue el segundo mejor. Su proporción de ponches/bases por bolas de 7.3 estuvo casi dos por encima de la de Crochet (5.54).

La EFE+ de 187 de Skubal fue la mejor de un lanzador calificado de la Liga Americana desde la de Justin Verlander en el 2022. Skubal fue uno de los cinco serpentineros del Joven Circuito que lanzaron un juego sin hit ni carrera este año, pero su blanqueada de dos hits en un juego completo contra los Guardianes el 25 de mayo, sin bases por bolas y con 13 ponches, fue una obra maestra. Su 94 y último lanzamiento del día fue una recta a 102.6 millas por hora para un ponche, el pitcheo más rápido de su carrera.

Skubal lanzó siete entradas o más sin permitir carreras en nueve de sus 31 aperturas durante la campaña regular. Permitió una sola carrera en 30.2 episodios en un tramo de cuatro aperturas entre el 25 de mayo y el 12 de junio, y luego tiró 19 innings más sin permitir carreras desde finales de junio hasta julio.

Su cambio fue el lanzamiento más dominante según el valor de carreras (+25), con un 46.8% de tasa de swings en blanco y un promedio de bateo en contra de .154. tuvo la décima mejor recta de cuatro costuras entre los lanzadores de la Americana, con un valor de +12.